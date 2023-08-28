23 февраля 2022 года Опендатабот зафиксировал российский след в 20 881 компаний, зарегистрированных в Украине. Впоследствии начал действовать мораторий на регистрационные действия в отношении этих компаний.

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Таким образом Украина пыталась защитить государственные интересы по будущим судебным искам, когда потребует возмещения нанесенного Россией ущерба после войны.

Впрочем, многие бизнесы решили не считаться с законодательными ограничениями и вывели россиян из списка бенефициаров компаний. Пока известно, что сделать это уже удалось 401 компании.

В частности, из этого числа наибольшая выручка и доходы имеют:

ООО "Фри-систем";

ООО "Андрушевский маслосырзавод";

ООО "ТС Трейд";

ООО "Артлайн Интеграция";

ООО "Ханзе Агри Украина";

ООО "Вист Груп";

ООО "Гербор-Холдинг";

ООО "АКС-Одесса";

ООО "Гайсинский молокозавод";

ООО "ЧЗА".

Закон позволяет осуществлять изменения в собственности компаний лишь некоторым категориям российских граждан. Они должны законно проживать на территории Украины и иметь в собственности или уставном капитале не более 10%.