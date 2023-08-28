23 лютого 2022 року Опендатабот зафіксував російський слід аж у 20 881 компаній, які були зареєстровані в Україні. Згодом почав діяти мораторій на реєстраційні дії щодо цих компаній

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У такий спосіб Україна намагалася захистити державні інтереси за майбутніми судовими позовами, коли вимагатиме відшкодування завданих Росією збитків після війни.

Втім, багато бізнесів вирішили не зважати на законодавчі обмеження та вивели росіян зі списку бенефіціарів компаній. Наразі відомо, що зробити це вже вдалося 401 компанії.

Зокрема, з цього числа найбільший виторг та прибутки мають:

ТОВ "Фрі-сістем";

ТОВ "Андрушівський маслосирзавод";

ТОВ "ТС Трейд";

ТОВ "Артлайн Інтеграція";

ТОВ "Ханзе Агрі Україна";

ТОВ "Віст Груп";

ТОВ "Гербор-Холдинг";

ТОВ "АКС-Одеса";

ТОВ "Гайсинський молокозавод";

ТОВ "ЧЗА".

Наразі закон дозволяє здійснювати зміни у власності компаній лише деяким категоріям російських громадян. Вони повинні законно проживати не території України та мати у власності чи статутному капіталі не більше 10%.