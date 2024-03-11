Предупреждение растрат на миллиарды гривен

В 2023 году аудиторам удалось сохранить для государства значительную сумму средств. В частности, по итогам года сумма сохраненных от потерь денег составила 20 миллиардов гривен.

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В течение года удалось осуществить мониторинг 12,2 тысячи закупок. Это более 90% от всех мероприятий Госаудитслужбы.

Общая стоимость закупок составила 188 миллиардов гривен, выявлены нарушения стоимостью 92 миллиарда гривен. Специалистам Службы удалось предотвратить расходование почти на 20 миллиардов гривен,

– сообщили аудиторы.

В 2023 году аудиторам удалось проконтролировать финансовые и материальные ресурсы стоимостью 1,8 триллиона гривен. Это в 1,4 раза больше, чем по итогам 2022 года.

Вместе с тем сообщается, что суммы нарушений, в результате которых государству был нанесен ущерб, выросли вдвое – со 100 миллиардов до 211 миллиардов.

Ранее сообщалось, что в 2024 году для украинских предпринимателей могут ввести новый налог.