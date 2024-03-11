Попередження розтрат на мільярди гривень

У 2023 році аудиторам вдалося зберегти для держави значну суму коштів. Зокрема, за підсумками року сума збережених від втрат грошей склала 20 мільярдів гривень.

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Впродовж року вдалося здійснити моніторинг 12,2 тисячі закупівель. Це більш як 90% від усіх заходів Держаудитслужби.

Загальна вартість закупівель становила 188 мільярдів гривень, виявлено порушення вартістю 92 мільярди гривень. Фахівцям Служби вдалося запобігти витрачанню майже на 20 мільярдів гривень,

– повідомили аудитори.

У 2023 році аудиторам вдалося проконтролювати фінансові та матеріальні ресурси вартістю 1,8 трильйона гривень. Це в 1,4 раза більше, аніж з підсумками 2022 року.

Разом з тим повідомляється, що суми порушень, внаслідок яких державі було завдано втрат, зросли вдвічі – з 100 мільярдів до 211 мільярдів.

Раніше повідомлялося, що у 2024 році для українських підприємців можуть ввести новий податок.