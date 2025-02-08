Как рассчитывается страховой взнос

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Минимальный страховой взнос рассчитывается как 22% от размера минимальной заработной платы.

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Согласно действующим правилам, для того чтобы месяц зачислили в страховой стаж, необходимо оплатить 1760 гривен, что есть 22% от 8000 гривен – минимальной зарплаты в Украине.

Какая цена года стажа

Итак, для получения одного месяца стажа в феврале 2025 года нужно сделать взнос в сумме 1760 гривен.

Заметьте. Государственный бюджет на 2025 год не предусматривает повышение минимальной зарплаты. Поэтому эта сумма останется до конца года. Правительство не планирует повышать цифру и в 2026 – 2027 годах

Как отметили в ПФУ, гражданам, которые планируют в 2025 году продолжать уплату добровольных взносов в систему общеобязательного государственного пенсионного страхования по упрощенному механизму, через вебпортал ПФУ, не обязательно заключать новые договоры о добровольной уплате страховых взносов (в электронной форме), поскольку действие заключенных ранее договоров пролонгировано до 31 декабря 2025 года.