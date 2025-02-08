Як розраховується страховий внесок

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ). Мінімальний страховий внесок розраховується як 22% від розміру мінімальної заробітної плати.

Дивіться також Якою буде пенсія, якщо є 21 рік стажу

Згідно з чинними правилами, для того щоб місяць зарахували до страхового стажу, необхідно сплатити 1760 гривень, що є 22% від 8000 гривень – мінімальної зарплати в Україні.

Яка ціна року стажу

Отже, для отримання одного місяця стажу в лютому 2025 року потрібно зробити внесок у сумі 1760 гривень.

Зауважте. Державний бюджет на 2025 рік не передбачає підвищення мінімальної зарплати. Тому ця сума залишиться до кінця року. Уряд не планує підвищувати цифру і в 2026 – 2027 роках

Як зазначили в ПФУ, громадянам, які планують у 2025 році продовжувати сплату добровільних внесків до системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування за спрощеним механізмом, через вебпортал ПФУ, не обов'язково укладати нові договори про добровільну сплату страхових внесків (в електронній формі), оскільки дію укладених раніше договорів пролонговано до 31 грудня 2025 року.