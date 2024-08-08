Как украинцы относятся к проблемам трудоустройства

Опрос проводился с 6 по 12 июня 2024 года наглядным методом во всех областях Украины, кроме временно оккупированных территорий и зон боевых действий. Было опрошено 2016 респондентов в возрасте от 18 лет.

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Исследование показало, что 52% украинцев отмечают важность программ привлечения молодых специалистов и возвращения украинцев из-за рубежа.

Заметьте! 53% поддерживают развитие учебных программ для работников старшего возраста и адаптацию рабочих мест для них и людей с инвалидностью. 22% респондентов выступают за автоматизацию производственных процессов.

Кроме того, 66% мужчин и 55% женщин сообщили о дефиците квалифицированных и неквалифицированных специалистов на их предприятиях:

30% респондентов отметили значительный дефицит специалистов всех квалификаций;

24% – о дефиците квалифицированных специалистов;

32% респондентов ответили, что дефицита кадров нет.

Стоит добавить, что почти совсем не пользуется поддержкой со стороны граждан Украины привлечение рабочей силы из других стран. Эту идею поддержали лишь 6,6% респондентов.