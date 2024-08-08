Як українці ставляться до проблем працевлаштування

Опитування проводилося з 6 до 12 червня 2024 року наочним методом у всіх областях України, окрім тимчасово окупованих територій і зон бойових дій. Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років.

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Дослідження показало, що 52% українців наголошують на важливості програм залучення молодих фахівців та повернення українців з-за кордону.

Зауважте! 53% підтримують розвиток навчальних програм для працівників старшого віку та адаптацію робочих місць для них і людей з інвалідністю. 22% респондентів виступають за автоматизацію виробничих процесів.

Крім того, 66% чоловіків та 55% жінок повідомили про дефіцит кваліфікованих та некваліфікованих фахівців на їхніх підприємствах:

30% респондентів зазначили про значний дефіцит фахівців усіх кваліфікацій;

24% – про дефіцит кваліфікованих фахівців;

32% респондентів відповіли, що дефіциту кадрів немає.

Варто додати, що майже зовсім не користується підтримкою з боку громадян України залучення робочої сили з інших країн. Цю ідею підтримали лише 6,6% респондентів.