Як українці ставляться до проблем працевлаштування
Опитування проводилося з 6 до 12 червня 2024 року наочним методом у всіх областях України, окрім тимчасово окупованих територій і зон бойових дій. Було опитано 2016 респондентів віком від 18 років.
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Дослідження показало, що 52% українців наголошують на важливості програм залучення молодих фахівців та повернення українців з-за кордону.
Крім того, 66% чоловіків та 55% жінок повідомили про дефіцит кваліфікованих та некваліфікованих фахівців на їхніх підприємствах:
- 30% респондентів зазначили про значний дефіцит фахівців усіх кваліфікацій;
- 24% – про дефіцит кваліфікованих фахівців;
- 32% респондентів відповіли, що дефіциту кадрів немає.
Варто додати, що майже зовсім не користується підтримкою з боку громадян України залучення робочої сили з інших країн. Цю ідею підтримали лише 6,6% респондентів.