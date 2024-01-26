Украинские ФЛП конкурируют с поляками
Согласно данным, в 2023 году в Польше зарегистрировалось на 67% полуукраинцев больше, чем в 2022. Статистика говорит, что каждый 10-й новый ФЛП в Польше был украинцем.
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До полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину в Польше регистрировались чуть более 200 ФЛП-украинцев в месяц. Затем произошел скачок до показателя в 600, 1300, а затем и в 1700 компаний в месяц.
Впоследствии темп роста количества украинских ФЛП в Польше набрал еще большие обороты. В результате по итогам 2023 года в соседней стране зарегистрировалось 30 325 новых украинских компаний.
Всего в 2022 – 2023 годах в Польше появилось 48 464 украинских предпринимателей. Этому изрядно способствует местное законодательство, ведь с 2023 года украинцы имеют право регистрировать бизнес на тех же условиях, что и поляки.
Вместе с тем польский бизнес довольно спокойно относится к росту конкуренции. Только 27% выразили опасения по этому поводу, зато 61% вообще не видит никаких угроз от предпринимателей-украинцев.