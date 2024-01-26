Українські ФОПи конкурують із поляками
Згідно з даними, у 2023 році в Польщі зареєструвалося на 67% Напівукраїнців більше, аніж у 2022. Статистика каже, що кожен 10-й новий ФОП у Польщі був українцем.
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До повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну в Польщі реєструвалися трішки більш як 200 ФОПів-українців на місяць. Потім відбувся стрибок до показника у 600, 1300, а потім і в 1700 компаній на місяць.
Згодом темп зростання кількості українських ФОПів у Польщі набрав ще більших обертів. В результаті за підсумками 2023 року у сусідній країні зареєструвалося 30 325 нових українських компаній.
Загалом у 2022 – 2023 роках у Польщі з'явилося 48 464 українських підприємців. Цьому неабияк сприяє місцеве законодавство, адже з 2023 року українці мають право реєструвати бізнес на тих самих умовах, що й поляки.
Разом з тим польський бізнес доволі спокійно ставиться до зростання конкуренції. Лише 27% висловили побоювання з цього приводу, натомість 61% взагалі не вбачає жодних загроз від підприємців-українців.