Українські ФОПи конкурують із поляками

Згідно з даними, у 2023 році в Польщі зареєструвалося на 67% Напівукраїнців більше, аніж у 2022. Статистика каже, що кожен 10-й новий ФОП у Польщі був українцем.

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До повномасштабного вторгнення російських окупантів в Україну в Польщі реєструвалися трішки більш як 200 ФОПів-українців на місяць. Потім відбувся стрибок до показника у 600, 1300, а потім і в 1700 компаній на місяць.

Старт нової справи – це постійний рух, безліч завдань та безперервна комунікація. Тому так важливо, щоб авто, в якому ви проводите вагому частину робочого дня, сприяло продуктивності. Розуміючи це, Škoda Octavia пропонує сучасні асистенти руху, підвищений рівень захисту, сучасну мультимедійну систему, бездротове підключення телефону та низку інших опцій, які розширюють звичні можливості С-класу. Цей автомобіль забезпечує впевненість як на дорозі, так і у бізнес-процесах.

Згодом темп зростання кількості українських ФОПів у Польщі набрав ще більших обертів. В результаті за підсумками 2023 року у сусідній країні зареєструвалося 30 325 нових українських компаній.

Загалом у 2022 – 2023 роках у Польщі з'явилося 48 464 українських підприємців. Цьому неабияк сприяє місцеве законодавство, адже з 2023 року українці мають право реєструвати бізнес на тих самих умовах, що й поляки.

Разом з тим польський бізнес доволі спокійно ставиться до зростання конкуренції. Лише 27% висловили побоювання з цього приводу, натомість 61% взагалі не вбачає жодних загроз від підприємців-українців.