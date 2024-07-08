Какое состояние у Дональда Трампа

По данным рейтинга самых богатых по версии Forbes-2024, бывший президент США, и по совместительству нынешний кандидат на пост главы страны, Дональд Трамп, занимает 1438 место в списке с состоянием в 2,3 миллиарда долларов.

Читайте также Миллиардеры в рейтинге Forbes: какие места занимают Ахметов, Пинчук и Жеваго

Заметьте! В прошлом году капитал Трампа был на уровне 2,5 миллиарда долларов. То есть за последний год он опустился на 200 миллионов долларов.

Значительная часть состояния главного соперника Байдена остается связанной именно с недвижимостью Нью-Йорка.

Молодой Трамп начал свой путь, работая на собственного отца Фреда Трампа, который занимался строительством недорогого жилья в Бруклине и Квинсе.

В 25 лет Дональд уже стал президентом этого семейного бизнеса. Впоследствии компанию переименовали в "Организацию Трампа" (The Trump Organization).

При правлении Трампа-младшего бизнес расширил деятельность на строительство и ремонт небоскребов, отелей, казино и полей для гольфа.

Интересно! В 2017 году Дональд Трамп как представитель от Республиканской партии вступил в должность президента. Он стал 45-м главой США. За период его правления ему объявляли импичмент дважды. Кроме того, он остается единственным бывшим президентом в истории Америки, которому выдвинули уголовные обвинения: его обвиняют в причастности к штурму Капитолия в 2021 году, хранении секретных документов и фальсификации финансовых документов.

Сколько зарабатывает Джо Байден

В противовес Трампу, Джозеф Байден с молодых лет начал свою политическую карьеру. Впрочем, состояние представителя от Демократической партии, по сравнению с состоянием Дональда Трампа, на сегодня довольно небольшие.

По данным Forbes, на посту президента капитал Байдена вырос с примерно 8 миллионов только до 10 миллионов долларов, по состоянию на август 2023 года.

Кстати! Из-за такого уровня состояния действующего президента называют "Джо среднего класса".

Как отмечается, рост состояния Джо Байдена не связан с семейным бизнесом в отдаленных странах. Вероятнее всего, что он получает повышение благодаря недвижимости.

Президент владеет 2 домами в Делавэре, их стоимость примерно 7 миллионов долларов вместе.

Первый – это летний дом площадью 4 800 квадратных футов в Рехобот-Бич, стоимостью примерно 4,5 миллиона долларов. Байден купил его в 2017 году, когда он ушел с должности вице-президента.

Второй – дом в районе Гринвилл, что в Уилмингтоне. На сегодня недвижимость стоит примерно 2,5 миллиона долларов.

В то же время как сообщают в Reuters, общие активы Байдена и его жены Джилл Байден составили примерно от 1 миллиона долларов до 2,6 миллиона долларов за 2023 год. Обязательства же – от 350 тысяч до 850 тысяч долларов

Обратите внимание! В декабре 2023 года актер Джеймс Вудс поделился изображением в X (ранее Twitter), где были приведены данные о состоянии Байдена, которые якобы выросли с 9 миллионов долларов в 2019 году до 41 миллиона долларов в 2022 году (состояние равно стоимости доходов и активов людей минус долг и другие обязательства, которые они имеют). Впоследствии издание PolitiFact опровергло эти заявления, называя их ложными.

В то же время если сравнивать заработные платы лидеров разных государств, то зарплата Байдена составляет первое место в рейтинге. Он получает 400 тысяч долларов в год, по состоянию на начало 2024 года. Кроме того, на личные расходы ему выделяют 50 тысяч долларов, на развлечения – 19 тысяч долларов, а на оплату поездок – 100 тысяч долларов.

Для сравнения, президент Владимир Зеленский, согласно декларациям за 2021 и 2022 годы, получает ежегодно 336 тысяч гривен зарплаты. По текущему среднему банковскому курсу, это чуть больше, чем 8 тысяч долларов.