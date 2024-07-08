Які статки в Дональда Трампа

За даними рейтингу найбагатших за версією Forbes-2024, колишній президент США, і за сумісництвом теперішній кандидат на посаду очільника країни, Дональд Трамп, посідає 1438 місце у списку зі статками у 2,3 мільярда доларів.

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Зауважте! Торік капітал Трампа був на рівні 2,5 мільярда доларів. Тобто з останній рік він опустився на 200 мільйонів доларів.

Значна частина статків головного суперника Байдена залишається пов’язаною саме з нерухомістю Нью-Йорка.

Молодий Трамп розпочав свій шлях, працюючи на власного батька Фреда Трампа, який займався будівництвом недорогого житла в Брукліні та Квінсі.

У 25 років Дональд вже став президентом цього сімейного бізнесу. Згодом компанію перейменували на "Організацію Трампа" (The Trump Organization).

За правління Трампа-молодшого бізнес розширив діяльність на будівництво та ремонт хмарочосів, готелів, казино та полів для гольфу.

Цікаво! У 2017 році Дональд Трамп як представник від Республіканської партії вступив на посаду президента. Він став 45-м очільником США. За період його правління йому оголошували імпічмент двічі. Крім того, він залишається єдиним колишнім президентом в історії Америки, якому висунули кримінальні звинувачення: його звинувачують у причетності до штурму Капітолія у 2021 році, зберіганні секретних документів та фальсифікації фінансових документів.

Скільки заробляє Джо Байден

На противагу Трампу, Джозеф Байден з молодих років розпочав свою політичну кар'єру. Втім статки представника від Демократичної партії, порівняно зі статками Дональда Трампа, на сьогодні доволі невеликі.

За даними Forbes, на посаді президента капітал Байдена зріс з приблизно 8 мільйонів лише до 10 мільйонів доларів, станом на серпень 2023 року.

До речі! Через такий рівень статків чинного президента називають "Джо середнього класу".

Як зазначається, зріст статків Джо Байдена не пов'язаний із сімейним бізнесом у віддалених країнах. Найімовірніше, що він отримує підвищення завдяки нерухомості.

Президент володіє 2 будинками в Делавері, їхня вартість приблизно 7 мільйонів доларів разом.

Перший – це літній будинок площею 4 800 квадратних футів у Рехобот-Біч, вартістю приблизно 4,5 мільйона доларів. Байден купив його у 2017 році, коли він пішов з посади віцепрезидента.

Другий – будинок у районі Грінвілл, що у Вілмінгтоні. На сьогодні нерухомість коштує приблизно 2,5 мільйона доларів.

Водночас як повідомляють в Reuters, загальні активи Байдена та його дружини Джилл Байден склали приблизно від 1 мільйона доларів до 2,6 мільйона доларів за 2023 рік. Зобов’язання ж – від 350 тисяч до 850 тисяч доларів

Зверніть увагу! У грудні 2023 року актор Джеймс Вудс поділився зображенням у X (раніше Twitter), де були наведені дані щодо статків Байдена, які нібито виросли з 9 мільйонів доларів у 2019 році аж до 41 мільйона доларів у 2022 році (cтатки дорівнюють вартості доходів та активів людей мінус борг та інші зобов’язання, які вони мають). Згодом видання PolitiFact спростувало ці заяви, називаючи їх неправдивими.

Водночас якщо порівнювати заробітні плати лідерів різних держав, то зарплата Байдена становить перше місце у рейтингу. Він отримує 400 тисяч доларів на рік, станом на початок 2024 року. Крім того, на особисті витрати йому виділяють 50 тисяч доларів, на розваги – 19 тисяч доларів, а на оплату поїздок – 100 тисяч доларів.

Для порівняння, президент Володимир Зеленський, згідно із деклараціями за 2021 та 2022 роки, отримує щороку 336 тисяч гривень зарплати. За поточним середнім банківським курсом, це трішки більше, ніж 8 тисяч доларів.