Новые санкции США
В Минфине США отметили, что санкции направлены против "трех сетей закупок" в Иране, Турции, Омане и Германии.
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С помощью сложных секретных сетей закупок Иран стремится поставлять мошенникам во всем мире системы вооружений, которые разжигают конфликты и подвергают риску для жизни множество мирных жителей,
– заявил заместитель министра финансов Брайан Нельсон.
Под санкции США попали
- гражданина Ирана и Германии Мазиара Карими;
- немецких компаний Mazixon GmbH и Mazixon Verwaltungs;
- компании из Омана Mazaya Alardh Aldhabia LLC (MAA);
- гражданина Турции Махмута Гока;
- турецких компаний Uluslararasi, Gokler, Skies Petroleum, DM Gold и Klas Kimyasal;
- компании из Ирана Alborz Organic Materials Engineering.
Также в санкционном списке находится ряд личносте чье гражданство в Минфине США не уточнили: Ростам Шахмари Годже Бикло, Пишро Мобтакер Пейванд и Митра Инанлу.
Поставки Ираном оружия в Россию
- В феврале Reuters опубликовало текст, ссылаясь на анонимные источники, в котором отметил, что Иран в начале января начал поставки России дальнобойных баллистических ракет Fateh-100.
- По данным издания, уже произошло 4 случая поставки ракет, а вскоре их будет больше. Мол, страна-агрессор на сегодня уже получила уже более 400 таких боеприпасов.
- В заявлении Постоянного представительства Исламской Республики Иран при ООН отрицалось предоставление баллистических ракет России, заявляя, что недавние сообщения являются "необоснованными", передает CNN.