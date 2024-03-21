Новые санкции США

В Минфине США отметили, что санкции направлены против "трех сетей закупок" в Иране, Турции, Омане и Германии.

Читайте также Что сейчас с конфискованной яхтой Медведчука: арест завершится в мае – отдадут ли ему судно

С помощью сложных секретных сетей закупок Иран стремится поставлять мошенникам во всем мире системы вооружений, которые разжигают конфликты и подвергают риску для жизни множество мирных жителей,

– заявил заместитель министра финансов Брайан Нельсон.

Под санкции США попали

гражданина Ирана и Германии Мазиара Карими;

немецких компаний Mazixon GmbH и Mazixon Verwaltungs;

компании из Омана Mazaya Alardh Aldhabia LLC (MAA);

гражданина Турции Махмута Гока;

турецких компаний Uluslararasi, Gokler, Skies Petroleum, DM Gold и Klas Kimyasal;

компании из Ирана Alborz Organic Materials Engineering.

Также в санкционном списке находится ряд личносте чье гражданство в Минфине США не уточнили: Ростам Шахмари Годже Бикло, Пишро Мобтакер Пейванд и Митра Инанлу.

Поставки Ираном оружия в Россию