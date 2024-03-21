Новые санкции США

В Минфине США отметили, что санкции направлены против "трех сетей закупок" в Иране, Турции, Омане и Германии.

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С помощью сложных секретных сетей закупок Иран стремится поставлять мошенникам во всем мире системы вооружений, которые разжигают конфликты и подвергают риску для жизни множество мирных жителей,
– заявил заместитель министра финансов Брайан Нельсон.

Под санкции США попали

  • гражданина Ирана и Германии Мазиара Карими;
  • немецких компаний Mazixon GmbH и Mazixon Verwaltungs;
  • компании из Омана Mazaya Alardh Aldhabia LLC (MAA);
  • гражданина Турции Махмута Гока;
  • турецких компаний Uluslararasi, Gokler, Skies Petroleum, DM Gold и Klas Kimyasal;
  • компании из Ирана Alborz Organic Materials Engineering.

Также в санкционном списке находится ряд личносте чье гражданство в Минфине США не уточнили: Ростам Шахмари Годже Бикло, Пишро Мобтакер Пейванд и Митра Инанлу.

Поставки Ираном оружия в Россию

  • В феврале Reuters опубликовало текст, ссылаясь на анонимные источники, в котором отметил, что Иран в начале января начал поставки России дальнобойных баллистических ракет Fateh-100.
  • По данным издания, уже произошло 4 случая поставки ракет, а вскоре их будет больше. Мол, страна-агрессор на сегодня уже получила уже более 400 таких боеприпасов.
  • В заявлении Постоянного представительства Исламской Республики Иран при ООН отрицалось предоставление баллистических ракет России, заявляя, что недавние сообщения являются "необоснованными", передает CNN.