Нові санкції США

У Мінфіні США зазначили, що санкції спрямовані проти "трьох мереж закупівель" в Ірані, Туреччині, Омані та Німеччині.

Читайте також Що зараз з конфіскованою яхтою Медведчука: арешт завершиться у травні – чи віддадуть йому судно

За допомогою складних секретних мереж закупівель Іран прагне постачати шахраям у всьому світі системами озброєнь, які розпалюють конфлікти та наражають на ризик для життя безліч мирних жителів,

– заявив заступник міністра фінансів Браян Нельсон.

Під санкції США потрапили

громадянина Ірану та Німеччини Мазіара Карімі;

німецьких компаній Mazixon GmbH і Mazixon Verwaltungs;

компанії з Оману Mazaya Alardh Aldhabia LLC (MAA);

громадянина Туреччини Махмута Гока;

турецьких компаній Uluslararasi, Gokler, Skies Petroleum, DM Gold і Klas Kimyasal;

компанії з Ірану Alborz Organic Materials Engineering.

Також у санкційному списку перебуває ряд особистосте чиє громадянство у Мінфіні США не уточнили: Ростам Шахмарі Годже Бікло, Пішро Мобтакер Пейванд і Мітра Інанлу.

Постачання Іраном зброї до Росі