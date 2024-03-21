Нові санкції США
У Мінфіні США зазначили, що санкції спрямовані проти "трьох мереж закупівель" в Ірані, Туреччині, Омані та Німеччині.
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За допомогою складних секретних мереж закупівель Іран прагне постачати шахраям у всьому світі системами озброєнь, які розпалюють конфлікти та наражають на ризик для життя безліч мирних жителів,
– заявив заступник міністра фінансів Браян Нельсон.
Під санкції США потрапили
- громадянина Ірану та Німеччини Мазіара Карімі;
- німецьких компаній Mazixon GmbH і Mazixon Verwaltungs;
- компанії з Оману Mazaya Alardh Aldhabia LLC (MAA);
- громадянина Туреччини Махмута Гока;
- турецьких компаній Uluslararasi, Gokler, Skies Petroleum, DM Gold і Klas Kimyasal;
- компанії з Ірану Alborz Organic Materials Engineering.
Також у санкційному списку перебуває ряд особистосте чиє громадянство у Мінфіні США не уточнили: Ростам Шахмарі Годже Бікло, Пішро Мобтакер Пейванд і Мітра Інанлу.
Постачання Іраном зброї до Росі
- У лютому Reuters опублікувало текст, посилаючись на анонімні джерела, у якому зазначив, що Іран на початку січня розпочав постачання Росії далекобійних балістичних ракет Fateh-100.
- За даними видання, уже відбулося 4 випадки постачання ракет, а незабаром їх буде більше. Мовляв, країна-агресорка на сьогодні вже отримала вже понад 400 таких боєприпасів.
- В заяві Постійного представництва Ісламської Республіки Іран при ООН заперечувалось надання балістичних ракет Росії, заявляючи, що нещодавні повідомлення є "необґрунтованими", передає CNN.