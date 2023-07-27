Столичные налоговики обнаружили многочисленные нарушения в сети секс-шопов NO TABOO. Бизнес работал "в черную", не использовал РРО и не оформлял работников.

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Сколько денег хотели скрыть от налоговой

Как сообщил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев, налоговая обнаружила попытку сокрытия прибыли в размере 230 тысяч долларов в месяц. Сеть NO TABOO была поймана и на других нарушениях.

Напомним, с 1 января возвращаются налоговые проверки. Раньше мы писали о том, как бизнесу следует к ним подготовиться.

Владельцам сети и интернет-магазина следовало бы знать, что уплата налогов армии в войну обязательна... А вот уклонение от налогов, особенно в войну, это и есть TABOO. Тем более что высокий спрос на такую товарную категорию, согласитесь, приятно удивляет,

– написал Гетманцев.

NO TABOO имеет 48 магазинов в 15 городах. В 2020 году Forbes оценивал прибыль компании на уровне 6 – 7 миллионов долларов.

"Благодарю налоговиков за работу и настаиваю на возвращении предпринимателям изъятых во время контрольных закупок единиц продукции неповрежденными", – пошутил Гетманцев.