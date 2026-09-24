Что изменится для клиентов Киевстара

С 29 сентября Киевстар прекратит действие специального предложения "Бизнес-старт", сообщает оператор.

Она была рассчитана на новых корпоративных клиентов и предусматривала скидку 35% на тариф в течение первых шести месяцев пользования услугами. Речь идет о юридических лицах и ФЛП, которые ранее не пользовались бизнес-тарифами оператора.

В сентябре по условиям этого предложения абоненты оплачивают:

"На связи" – 260 гривен в месяц вместо 400 гривен;

"На связи Безлимит" – 390 гривен вместо 600 гривен;

"На связи Безлим+" – 650 гривен вместо 1000 гривен.

Потеряют ли скидку те, кто уже ее получает? Нет . Клиенты, которые уже подключили предложение, смогут пользоваться скидкой до окончания предусмотренного ею шестимесячного периода.

В то же время для новых корпоративных абонентов после 29 сентября будут действовать уже другие условия.

Киевстар запускает новую программу

Вместо "Бизнес-старта" оператор планирует предложить корпоративным клиентам программу "Покупай больше". Она будет предусматривать скидку на ежемесячную абонентскую плату за каждый подключенный номер.

Мы анализируем потребности бизнеса и адаптируем наши услуги и сервисы, чтобы они соответствовали запросам рынка. Именно поэтому на смену "Бизнес-старту" приходит новая программа, которая позволит корпоративным клиентам получать еще больше преимуществ,

– сообщили в компании.

То есть для новых бизнес-абонентов изменится не только название программы: с 29 сентября они уже не смогут подключить "Бизнес-старт" со скидкой 35%, вместо этого оператор предложит другой формат экономии.

Напомним, что оператор предлагает несколько вариантов пакетов "ВСЕ ВМЕСТЕ", а самый дешевый тариф Киевстар – "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий". В тариф входят 40 ГБ мобильного интернета, безлимитные звонки на Киевстар и 300 минут на других операторов и за границу. Цены также различаются:

при смене тарифа – 270 гривен;

при переносе номера – 390 гривен.

Дополнительно в стоимость входят две "Суперсилы" – "Киевстар ТВ", "Есть связь", роуминг и т. д.