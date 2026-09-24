Що зміниться для клієнтів Київстару

З 29 вересня 2026 року Київстар закриє спеціальну пропозицію "Бізнес-старт", повідомляє оператор.

Вона була розрахована на нових корпоративних клієнтів і передбачала знижку 35% на тариф протягом перших шести місяців користування послугами. Йдеться про юридичних осіб та ФОП, які раніше не користувалися бізнес-тарифами оператора.

У вересні за умовами цієї пропозиції абоненти сплачують:

"На зв'язку" – 260 гривень на місяць замість 400 гривень;

"На зв'язку Безлім" – 390 гривень замість 600 гривень;

"На зв'язку Безлім+" – 650 гривень замість 1000 гривень.

Чи втратять знижку ті, хто вже її отримує? Ні. Клієнти, які вже підключили пропозицію, зможуть користуватися знижкою до завершення передбаченого нею шестимісячного періоду.

Натомість для нових корпоративних абонентів після 29 вересня діятимуть вже інші умови.

Київстар запускає нову програму

Замість "Бізнес-старту" оператор планує запропонувати корпоративним клієнтам програму "Купуй більше". Вона передбачатиме знижку на щомісячну абонентську плату за кожен підключений номер.

Ми аналізуємо потреби бізнесу й адаптуємо наші послуги та сервіси, аби вони відповідали запитам ринку. Саме тому на зміну "Бізнес-старту" приходить нова програма, яка дасть змогу корпоративним клієнтам отримувати ще більше переваг,

– повідомили в компанії.

Тобто для нових бізнес-абонентів зміниться не лише назва програми: з 29 вересня вони вже не зможуть підключити "Бізнес-старт" зі знижкою 35%, натомість оператор пропонуватиме інший формат економії.

Нагадаємо, що оператор пропонує кілька варіантів пакетів "ВСЕ РАЗОМ", а найдешевший тариф Київстар – "ВСЕ РАЗОМ Легкий". У тариф входять 40 ГБ мобільного інтернету, безлімітні дзвінки на Київстар та 300 хвилин на інші оператори й за кордон. Ціни також різняться:

при зміні тарифу – 270 гривень;

при перенесенні номера – 390 гривень.

Додатково у вартість входять два Суперсили – "Київстар ТБ", "Є зв’язок", роумінг тощо.