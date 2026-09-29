Какой тариф Киевстар сейчас самый дешевый

По состоянию на конец сентября 2026 года самое дешевое актуальное предложение Киевстар стоит 220 гривен в месяц. Речь идет о тарифе "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт", который оператор предлагает людям от 60 лет.

В пакет входит 10 ГБ мобильного интернета, из которых 8 ГБ можно использовать в странах, входящих в список "Роуминг как дома". Также абонент получает безлимитные звонки на номера "Киевстар" и 100 минут для звонков на другие мобильные и городские номера в Украине.

Обратите внимание! Помимо мобильной связи, тариф предусматривает домашний интернет со скоростью до 100 Мбит/с. Также в него входят 20 приложений без платы за трафик и одна "Суперсила" без дополнительной оплаты на выбор клиента.

Подключить тариф можно в рамках контрактного предложения. Киевстар позволяет оформить его онлайн через "Дию" или BankID НБУ, а номер привязывается к документам абонента.

При этом 220 гривен – это не универсальная цена для всех клиентов оператора. "Киевстар" прямо указывает, что тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" предназначен именно для людей от 60 лет, поэтому остальным абонентам следует выбирать среди других актуальных тарифов.

Сколько стоят тарифы "Киевстар" для других абонентов

Для клиентов, не подпадающих под условия тарифа для людей от 60 лет, актуальные предложения "Киевстар" начинаются с более высокой стоимости.

В частности, стандартный контрактный тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт" стоит 370 гривен в месяц. За эти деньги абонент получает 40 ГБ мобильного интернета, 300 минут на другие мобильные и городские номера, безлимитные звонки внутри сети, домашний интернет до 300 Мбит/с и две "Суперсилы" без доплаты.

Обратите внимание! Для новых клиентов, пользующихся предоплатой, тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий" стоит 450 гривен за 4 недели. Он включает 20 ГБ мобильного интернета, 300 минут на другие номера и домашний интернет со скоростью до 300 Мбит/с.

В то же время у оператора есть специальные предложения для людей, которые переходят на "Киевстар" от другого мобильного оператора с сохранением номера. Например, в рамках MNP отдельные тарифы могут иметь специальную цену, отличающуюся от стандартной.

Таким образом, 220 гривен в месяц – это самая низкая абонентская плата среди актуальных тарифов "Киевстар", но она доступна людям от 60 лет. Для остальных пользователей цена зависит от формы обслуживания, конкретного тарифа и возможности воспользоваться специальным предложением.

Учтите! Оператор регулярно пересматривает стоимость и набор услуг своих тарифов. Киевстар отмечает, что об изменениях условий уведомляет абонентов заранее, а актуальные персональные предложения можно проверить на сайте или в приложении "Мой Киевстар".

Ранее мы писали, что Киевстар готовит изменения для корпоративных клиентов, пользующихся специальными условиями подключения. Уже в конце сентября оператор прекратит действие одного из предложений для новых бизнес-абонентов.