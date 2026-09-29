Який тариф Київстар зараз найдешевший

Станом на кінець вересня 2026 року найдешевша актуальна пропозиція Київстар коштує 220 гривень на місяць. Йдеться про тариф "ВСЕ РАЗОМ Комфорт", який оператор пропонує людям від 60 років.

До пакета входять 10 ГБ мобільного інтернету, з яких 8 ГБ можна використовувати в країнах, що входять до переліку "Роумінг як вдома". Також абонент отримує безлімітні дзвінки на номери Київстар і 100 хвилин для дзвінків на інші мобільні та міські номери в Україні.

Зверніть увагу! Крім мобільного зв'язку, тариф передбачає домашній інтернет зі швидкістю до 100 Мбіт/с. Також до нього входять 20 застосунків без плати за трафік та одна "Суперсила" без додаткової оплати на вибір клієнта.

Підключити тариф можна як контрактну пропозицію. Київстар дозволяє оформити її онлайн через Дію або BankID НБУ, а номер прив'язується до документів абонента.

При цьому 220 гривень – це не універсальна ціна для всіх клієнтів оператора. Київстар прямо зазначає, що "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" призначений саме для людей від 60 років, тому інші абоненти мають обирати серед інших актуальних тарифів.

Скільки коштують тарифи Київстар для інших абонентів

Для клієнтів, які не підпадають під умови тарифу для людей від 60 років, актуальні пропозиції Київстар стартують із вищої вартості.

Зокрема, стандартний контрактний тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" коштує 370 гривень на місяць. За ці гроші абонент отримує 40 ГБ мобільного інтернету, 300 хвилин на інші мобільні та міські номери, безлімітні дзвінки всередині мережі, домашній інтернет до 300 Мбіт/с та дві "Суперсили" без доплати.

Зверніть увагу! Для нових клієнтів, які користуються передплатою, тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий" коштує 450 гривень за 4 тижні. Він передбачає 20 ГБ мобільного інтернету, 300 хвилин на інші номери та домашній інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с.

Водночас оператор має спеціальні пропозиції для людей, які переходять до Київстару від іншого мобільного оператора зі збереженням номера. Наприклад, у межах MNP окремі тарифи можуть мати спеціальну ціну, яка відрізняється від стандартної.

Таким чином, 220 гривень на місяць – це найнижча абонплата серед актуальних тарифів Київстар, але вона доступна людям від 60 років. Для інших користувачів ціна залежить від форми обслуговування, конкретного тарифу та можливості скористатися спеціальною пропозицією.

Врахуйте! Оператор регулярно переглядає вартість та наповнення своїх тарифів. Київстар зазначає, що про зміни умов повідомляє абонентів заздалегідь, а актуальні персональні пропозиції можна перевірити на сайті або в застосунку "Мій Київстар".

Раніше ми писали, що Київстар готує зміни для корпоративних клієнтів, які користуються спеціальними умовами підключення. Вже наприкінці вересня оператор припинить дію однієї з пропозицій для нових бізнес-абонентів.