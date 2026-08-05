Сколько уже было возвращено импортерам

Таможенно-пограничная служба США сообщила сумму выплаченных на начало августа возмещений судьям Суда по международной торговле, пишет Financial Times.

По словам таможенников, она составляет около 60% из 165 миллиардов долларов, которые были собраны благодаря тарифам, введенным Трампом.

Кроме того, ведомство приняло к рассмотрению заявки компаний еще на более чем 128 миллиардов долларов. То есть в ближайшее время могут быть произведены новые выплаты.

Почему США возвращают деньги

Поводом для возмещений стало решение Верховного суда США, которое в феврале 2026 года постановило, что президент не имел права использовать чрезвычайные экономические полномочия для введения масштабных пошлин против торговых партнеров.

После этого Суд по международной торговле обязал таможенную службу организовать механизм возврата средств импортерам.

Аналитики приятно удивлены скоростью возмещений. Ведь после решения Верховного суда представители администрации предупреждали, что процесс может затянуться из-за новых судебных разбирательств.

Судебные процессы могут длиться годами, прежде чем дело дойдет до выплат,

– заявлял министр финансов США Скотт Бессент.

Кто получает деньги

В то же время в США все чаще раздается критика механизма возмещений.

Дело в том, что таможенная служба запустила специальную систему для подачи заявок на компенсацию. Однако воспользоваться ею могут только официальные импортеры, то есть большие компании, которые напрямую ввозили товары в США.

Из-за этого многие малые предприятия не могут претендовать на возврат денег, хотя именно они фактически уплатили пошлины из-за повышенных закупочных цен или отдельных тарифных надбавок.

Некоторые представители малого бизнеса также жалуются, что не знают о существовании механизма компенсаций или не имеют возможности для оформления заявок.

Напомним, Трамп неоднократно критиковал решение суда, отменившего его прежнюю тарифную политику, но не собирается отказываться от пошлин. На прошлой неделе власти США применили другой закон и ввели новые пошлины для более чем 60 стран со ставками от 10% до 12,5%.