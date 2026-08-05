Скільки вже повернули імпортерам

Митно-прикордонна служба США повідомила суму виплачених на початок серпня відшкодувань суддям Суду міжнародної торгівлі, пише Financial Times.

За словами митників, вона становить близько 60% зі 165 мільярдів доларів, які зібрали завдяки тарифам, оголошеним Трампом.

Окрім того, відомство прийняло до обробки заявки компаній ще на понад 128 мільярдів доларів. Тобто найближчим часом можуть здійснити нові виплати.

Чому США повертають гроші

Поштовхом до відшкодувань стало рішення Верховного суду США, який у лютому 2026 року постановив, що президент не мав права використовувати надзвичайні економічні повноваження для запровадження масштабних мит проти торгівельних партнерів.

Після цього Суд міжнародної торгівлі зобов'язав митну службу організувати механізм повернення коштів імпортерам.

Аналітики приємно здивовані швидкістю відшкодувань. Адже після рішення Верховного суду представники адміністрації попереджали, що процес може затягнутися через нові судові розгляди.

Судові процеси можуть тривати роками, перш ніж справа дійде до виплат,

– заявляв міністр фінансів США Скотт Бессент.

Хто отримує гроші

Водночас у США дедалі частіше лунає критика механізму відшкодувань.

Річ у тім, що митна служба відкрила спеціальну систему для оформлення заявок на компенсацію. Однак скористатися нею можуть лише офіційні імпортери, тобто великі компанії, які безпосередньо ввозили товари до США.

Через це багато малих підприємств не можуть претендувати на повернення грошей, хоча саме вони фактично сплатили мита через підвищені закупівельні ціни або окремі тарифні надбавки.

Деякі представники малого бізнесу також скаржаться, що не знають про існування механізму компенсацій або не мають можливостей для оформлення заявок.

Нагадаємо, Трамп неодноразово критикував рішення суду, який скасував його попередню тарифну політику, але не збирається відмовлятися від мит. Минулого тижня влада США використала інший закон і запровадила нові мита для більш ніж на 60 країн зі ставками від 10% до 12,5%.