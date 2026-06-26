Почему в России возникают проблемы со строительством ТРЦ

Сейчас новые торговые комплексы становятся значительно меньше, а темпы их строительства — самыми низкими за многие годы. Об этом свидетельствуют данные консалтинговых компаний CMWP, CORE.XP, NF Group и других российских аналитических центров, пишет The Moscow Times.

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По подсчетам NF Group, в 2025 году объем ввода новых торговых центров в России (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) сократился на 70,9% по сравнению с предыдущим годом — до 94,3 тысяч квадратных метров. Это стал самый низкий показатель за всю историю наблюдений.

В течение года в регионах открылись лишь семь новых торговых центров, причем большинство из них имеют небольшую площадь.

Магазины массово закрываются, а россияне экономят

Из-за сокращения числа покупателей во многих российских торговых центрах начали закрываться магазины одежды, обуви и аксессуаров.

По данным Союза торговых центров, более чем в 200 из 800 торговых комплексов страны доля площадей, занимаемых такими магазинами, сократилась на 10–15%. Параллельно падают и продажи:

по данным Data Insight, продажи одежды и обуви в офлайн-магазинах в первом квартале 2026 года сократились на 15%;

аналитический центр "Чек Индекс" сообщает, что за январь–май количество покупок в магазинах одежды и обуви уменьшилось ещё на 10% в годовом исчислении.

Причина следующая: из-за ухудшения экономической ситуации 40,2% россиян стали больше экономить при покупках в обычных магазинах, а 28,2% — при онлайн-шопинге. При этом ещё в прошлом году жители России начали сокращать расходы на:

продукты питания;

лекарства;

одежду и обувь.

Таким образом, из-за снижения покупательной способности люди стали меньше тратить, реже ходят в магазины и чаще выбирают более дешевые товары. Как следствие, девелоперы уже не видят смысла строить крупные торговые центры, ведь спрос на такие объекты ослабевает.