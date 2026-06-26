Чому в Росії проблеми з будівництвом ТРЦ

Зараз нові торгові комплекси стають значно меншими, а темпи їхнього будівництва – найнижчими за багато років. Про це свідчать дані консалтингових компаній CMWP, CORE.XP, NF Group та інших російських аналітичних центрів, пише The Moscow Times.

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За підрахунками NF Group, у 2025 році обсяг введення нових торговельних центрів у Росії (без урахування Москви та Санкт-Петербурга) скоротився на 70,9% порівняно з попереднім роком – до 94,3 тисяч квадратних метрів. Це стало найнижчим показником за всю історію спостережень.

Протягом року в регіонах відкрилися лише сім нових торгових центрів, причому більшість із них мають невелику площу.

Магазини масово закриваються, а росіяни економлять

Через скорочення покупців у багатьох російських торгових центрах почали закриватися магазини одягу, взуття та аксесуарів.

За інформацією Союзу торгових центрів, більш ніж у 200 із 800 торгових комплексів країни частка площ, які займають такі магазини, скоротилася на 10 – 15%. Паралельно падають і продажі:

за даними Data Insight, продажі одягу та взуття в офлайн-магазинах у першому кварталі 2026 року скоротилися на 15%;

аналітичний центр "Чек Індекс" повідомляє, що за січень–травень кількість покупок у магазинах одягу та взуття зменшилася ще на 10% у річному вимірі.

Причина наступна – через погіршення економічної ситуації 40,2% росіян почали більше економити під час покупок у звичайних магазинах, а 28,2% – під час онлайн-шопінгу. При цьому ще торік мешканці Росії почали скорочувати витрати на:

продукти харчування;

ліки;

одяг і взуття.

Таким чином, через зниження купівельної спроможності люди почали менше витрачати, рідше ходять до магазинів і частіше обирають дешевші товари. Як наслідок, девелопери вже не бачать сенсу будувати великі торгові центри, адже попит на такі об'єкти слабшає.