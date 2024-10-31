ЕС судится с Temu
Еврокомиссия начала расследование по соблюдению Temu требований Акта о цифровых услугах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейскую правду. В частности будут проверять акты:
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- продажи запрещенной продукции;
- дизайна сервиса, что может вызвать зависимость;
- системы рекомендации товаров;
- доступности данных для исследователей.
Под запрещенными товарами имеют в виду предохранители, которые использует платформа, чтобы проблемную продукцию не допустить к продаже.
Расследование начали после анализа Еврокомиссии информации от компании третьих сторон и национальных органов власти, в частности ирландским координатором по вопросам цифровых услуг.
Напомним! Если подозрения подтвердятся речь будет идти о несоблюдении пяти статей Акта о цифровых услугах.
Еврокомиссия классифицировала Temu как крупную онлайн-платформу, к которой закон прописывает усиленные требования.