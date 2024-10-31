ЕС судится с Temu

Еврокомиссия начала расследование по соблюдению Temu требований Акта о цифровых услугах, сообщает 24 Канал со ссылкой на Европейскую правду. В частности будут проверять акты:

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продажи запрещенной продукции;

дизайна сервиса, что может вызвать зависимость;

системы рекомендации товаров;

доступности данных для исследователей.

Под запрещенными товарами имеют в виду предохранители, которые использует платформа, чтобы проблемную продукцию не допустить к продаже.

Расследование начали после анализа Еврокомиссии информации от компании третьих сторон и национальных органов власти, в частности ирландским координатором по вопросам цифровых услуг.

Напомним! Если подозрения подтвердятся речь будет идти о несоблюдении пяти статей Акта о цифровых услугах.

Еврокомиссия классифицировала Temu как крупную онлайн-платформу, к которой закон прописывает усиленные требования.