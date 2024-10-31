ЄС судиться з Temu

Єврокомісія почала розслідування щодо дотримання Temu вимог Акту про цифрові послуги, повідомляє 24 Канал з посиланням на Європейську правду. Зокрема перевірятимуть акти:

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продажу забороненої продукції;

дизайну сервісу, що може викликати залежність;

системи рекомендації товарів;

доступності даних для дослідників.

Під забороненими товарами мають на увазі запобіжники, які використовує платформа, щоб проблемну продукцію не допустити до продажу.

Розслідування розпочали після аналізу Єврокомісії інформації від компанії третіх сторін і національних органів влади, зокрема ірландським координатором з питань цифрових послуг.

Нагадаємо! Якщо підозри підтвердяться мова буде йти про недотримання п’яти статей Акту про цифрові послуги.

Єврокомісія класифікувала Temu як велику онлайн-платформу, до якої закон прописує посилені вимоги.