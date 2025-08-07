Компания ожидает прибыль в 3,2 триллиона иен (21,7 миллиардов долларов) вместо ранее прогнозируемых 3,8 триллиона иен, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Только за первый квартал 2025 финансового года потери Toyota от американских тарифов составили 450 миллиардов иен, а ее североамериканское подразделение показало убытки в 63,6 миллиардов иен, хотя в прошлом году этот регион был прибыльным.

Как планирует реагировать компания?

Несмотря на финансовые удары, Toyota не планирует сокращать производство для США. Более того, компания сохраняет амбиции и в Японии. В частности, уже заявила о планах строительства нового завода, запуск которого запланировали на начало следующего десятилетия.

Поэтому, несмотря на неопределенность Toyota держит курс на развитие. Компания недавно отчиталась о рекордных объемах продаж и производства в первом полугодии 2025 года. Наибольшим спросом – в США, Японии и Китае.