Компанія очікує прибуток у 3,2 трильйона єн (21,7 мільярдів доларів) замість раніше прогнозованих 3,8 трильйона єн, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

Лише за перший квартал 2025 фінансового року втрати Toyota від американських тарифів склали 450 мільярдів єн, а її північноамериканський підрозділ показав збитки у 63,6 мільярдів єн, хоча торік цей регіон був прибутковим.

Як планує реагувати компанія?

Попри фінансові удари, Toyota не планує скорочувати виробництво для США. Більше того, компанія зберігає амбіції і в Японії. Зокрема, вже заявила про плани будівництва нового заводу, запуск якого заплановали на початок наступного десятиліття.

Тож, попри невизначеність Toyota тримає курс на розвиток. Компанія нещодавно відзвітувала про рекордні обсяги продажів і виробництва у першому півріччі 2025 року. Найбільший попит – у США, Японії та Китаї.