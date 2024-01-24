Контекст
В августе 2023 года СБУ объявила подозрение российскому олигарху и президенту ФК ЦСКА Евгения Гинера. В декабре ДБР объявило его в розыск.
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Что известно об олигархе
- У Гинера тесные связи с высшими военными и политическими лидерами России и прямо помогает Кремлю в войне против Украины. После 24 февраля 2022 года он приказал руководству своей компании, а именно АО "КБАЛ им. Кошкина", снабжать российских оккупантов боеприпасами без перебоев.
- Евгений Гинер также через своих людей в Украине получает доходы от группы компаний VS Energy International Ukraine, в состав которой входят Кировоградоблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго, Житомироблэнерго, Херсоноблэнерго и ЭК Севастопольэнерго.
- Кроме того, используя связанные с собой коммерческие структуры, Гинер владеет рядом гостиниц, металлургических заводов и торговых центров на территории Украины.
Национализация банка
Евгений Гинер был самым крупным акционером PINbank. Вторым после него акционером было ООО "Юридическая фирма "Укрправо" Александра Шадрука с долей 9,509417%, остальные акционеры имели 1,6%.
Конфискация мажоритарного пакета акций банка в пользу государства была произведена Высшим антикоррупционным судом Украины в конце февраля 2023 года. Перед вынесением решения суда Государственное бюро расследований Украины провело обыски у членов правления и наблюдательного совета PINbank, а также в его офисе.
Апелляция Евгения Гинера на решение суда была отклонена.