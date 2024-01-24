Контекст

В августе 2023 года СБУ объявила подозрение российскому олигарху и президенту ФК ЦСКА Евгения Гинера. В декабре ДБР объявило его в розыск.

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Что известно об олигархе

У Гинера тесные связи с высшими военными и политическими лидерами России и прямо помогает Кремлю в войне против Украины. После 24 февраля 2022 года он приказал руководству своей компании, а именно АО "КБАЛ им. Кошкина", снабжать российских оккупантов боеприпасами без перебоев.

Важно! Это предприятие, монополист в своей сфере, снабжает значительное количество боеприпасов для различных видов стрелкового оружия, которыми пользуются российские военные с начала войны.

Евгений Гинер также через своих людей в Украине получает доходы от группы компаний VS Energy International Ukraine, в состав которой входят Кировоградоблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго, Житомироблэнерго, Херсоноблэнерго и ЭК Севастопольэнерго.

Кроме того, используя связанные с собой коммерческие структуры, Гинер владеет рядом гостиниц, металлургических заводов и торговых центров на территории Украины.

Национализация банка

Евгений Гинер был самым крупным акционером PINbank. Вторым после него акционером было ООО "Юридическая фирма "Укрправо" Александра Шадрука с долей 9,509417%, остальные акционеры имели 1,6%.

Конфискация мажоритарного пакета акций банка в пользу государства была произведена Высшим антикоррупционным судом Украины в конце февраля 2023 года. Перед вынесением решения суда Государственное бюро расследований Украины провело обыски у членов правления и наблюдательного совета PINbank, а также в его офисе.

Апелляция Евгения Гинера на решение суда была отклонена.

Справочно ! PINbank был основан в 1997 году. По состоянию на конец сентября 2023 года, этот банк занимал 57 место среди 63 банков Украины по объему общих активов, которые составляли 482 миллиона гривен. В первые девять месяцев прошлого года чистый убыток банка составил 30 миллионов гривен. Однако, согласно данным агентства, из-за наличия у банка достаточной ликвидности, вопрос о его передаче в Фонд гарантирования вкладов физических лиц на данный момент не рассматривается