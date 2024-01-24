Контекст
У серпні 2023 року СБУ оголосила підозру російському олігарху та президенту ФК "ЦСКА" Євгена Гінера. У грудні ДБР оголосило його у розшук.
Читайте також Арешт Ігоря Мазепи: як на це відреагували українські бізнесмени
Що відомо про олігарха
- Гінер має тісні зв'язки з вищими військовими та політичними лідерами Росії й прямо допомагає Кремлю у війні проти України. Після 24 лютого 2022 року він наказав керівництву своєї компанії, а саме АТ "КБАЛ ім. Кошкіна", забезпечувати російських окупантів боєприпасами без перебоїв.
- Євген Гінер також через своїх людей в Україні отримує прибутки від групи компаній VS Energy International Ukraine, до складу якої входять Кіровоградобленерго, Рівнеобленерго, Чернівціобленерго, Житомиробленерго, Херсонобленерго та ЕК Севастопольенерго.
- Крім того, використовуючи пов'язані з собою комерційні структури, Гінер володіє рядом готелів, металургійних заводів і торгових центрів на території України.
Націоналізація банку
Євген Гінер був найбільшим акціонером PINbank. Другим після нього акціонером було ТОВ "Юридична фірма "Укрправо" Олександра Шадрука з часткою 9,509417%, решта акціонерів мали 1,6%.
Конфіскація мажоритарного пакета акцій банку на користь держави була проведена Вищим антикорупційним судом України у кінці лютого 2023 року. Перед винесенням рішення суду Державне бюро розслідувань України провело обшуки у членів правління і наглядової ради PINbank, а також у його офісі.
Апеляція Євгена Гінера на рішення суду була відхилена.