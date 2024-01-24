Контекст

У серпні 2023 року СБУ оголосила підозру російському олігарху та президенту ФК "ЦСКА" Євгена Гінера. У грудні ДБР оголосило його у розшук.

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Що відомо про олігарха

Гінер має тісні зв'язки з вищими військовими та політичними лідерами Росії й прямо допомагає Кремлю у війні проти України. Після 24 лютого 2022 року він наказав керівництву своєї компанії, а саме АТ "КБАЛ ім. Кошкіна", забезпечувати російських окупантів боєприпасами без перебоїв.

Важливо! Це підприємство, монополіст у своїй сфері, постачає значну кількість боєприпасів для різних видів стрілецької зброї, якими користуються російські військові з початку війни.

Євген Гінер також через своїх людей в Україні отримує прибутки від групи компаній VS Energy International Ukraine, до складу якої входять Кіровоградобленерго, Рівнеобленерго, Чернівціобленерго, Житомиробленерго, Херсонобленерго та ЕК Севастопольенерго.

Крім того, використовуючи пов'язані з собою комерційні структури, Гінер володіє рядом готелів, металургійних заводів і торгових центрів на території України.

Націоналізація банку

Євген Гінер був найбільшим акціонером PINbank. Другим після нього акціонером було ТОВ "Юридична фірма "Укрправо" Олександра Шадрука з часткою 9,509417%, решта акціонерів мали 1,6%.

Конфіскація мажоритарного пакета акцій банку на користь держави була проведена Вищим антикорупційним судом України у кінці лютого 2023 року. Перед винесенням рішення суду Державне бюро розслідувань України провело обшуки у членів правління і наглядової ради PINbank, а також у його офісі.

Апеляція Євгена Гінера на рішення суду була відхилена.

Довідково! PINbank був заснований у 1997 році. Станом на кінець вересня 2023 року, цей банк займав 57-ме місце серед 63 банків України за обсягом загальних активів, які складали 482 мільйони гривень. Протягом перших дев'яти місяців минулого року чистий збиток банку становив 30 мільйонів гривень. Однак, згідно з даними агентства, через наявність у банку достатньої ліквідності, питання про його передачу до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на цей момент не розглядається