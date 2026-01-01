Какие преимущества будут иметь украинские абоненты в Европе?

Еще летом 2025 года президент Владимир Зеленский подписал закон о присоединении к зоне роуминга с Евросоюзом, а с 1 января 2026 года закон вступил в силу, передает 24 Канал.

Согласно этому украинцы, которые выехали за пределы Украины могут звонить, отправлять сообщения и пользоваться мобильным интернетом с украинских номеров без дополнительной платы в 27 странах Евросоюза.

Дело в том, что до этого украинцы в ЕС могли получить только временный бесплатный роуминг, который ввели мобильные операторы на добровольных условиях после 24 февраля 2022 года.

Сообщение и связь будет иметь такое же качество и скорость, как дома.

Остаются бесплатными звонки в экстренные службы.

Все то же самое сохраняется и для абонентов из стран Евросоюза во время поездки в Украину.

Обратите внимание! Единственное исключение касается мобильного интернета. Ведь если в Украине абонент имеет большой пакет или безлим, то операторы в роуминге могут ограничивать трафик для того, чтобы избежать убытков.

Какие стоимость роуминга от украинского оператора?

Например на сайте мобильного оператора "Киевстар" говорится о том, что в течение суток в роуминге абонент может воспользоваться максимум 99 пакетами интернета и 99 пакетами SMS, при этом новый пакет подключается автоматически после исчерпания предыдущего.

Если абонент использует максимальное количество пакетов за день или на счету будет недостаточно средств для их оплаты, начнет действовать поминутная и помегабайтная тарификация. При этом стоимость услуг зависит от тарифной зоны страны пребывания.

В первой зоне SMS стоят 2 гривны, а мобильный интернет – 1 гривна за мегабайт,

во второй зоне – 2 гривны за SMS и 2 грн за мегабайт,

в третьей – 5 гривны за SMS и 3 гривны за мегабайт.

Как могут измениться тарифы в 2026 году?