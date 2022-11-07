Отмечается, что на внутреннем рынке покупают преимущественно премиальные автомобили, а из-за границы везут электрокары. Об этом свидетельствуют данные Института исследований авторынка.
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"Молодые" б/у авто усиливают конкуренцию с первичным рынком
Как отмечают в Институте исследований авторынка, в октябре 2022 года показатель продаж автомобилей возрастом до 3 лет в Украине был на 9,7% ниже, чем в сентябре. Тем не менее "молодые" б/у авто все равно догоняют показатели первичного рынка – для сравнения, украинцы в октябре приобрели 3 200 автомобилей "из салона".
Так, подержанные авто не старше 3 лет стали популярнее почти вдвое. В Институте исследования авторынка это связывают как с падением доходов граждан в результате полномасштабной войны, так и с дефицитом новых автомобилей в официальных дилеров.
К слову, более половины авто в возрасте до трех лет в октябре украинцы приобрели на внутреннем рынке – 64% или 1 800 единиц. Самыми популярными из топ-10 моделей этого сегмента являются легковушки премиум-класса, а именно:
- Volkswagen ID.4 – 86 единиц;
- Toyota Land Cruiser Prado – 79 единиц;
- Toyota RAV-4 – 79 единиц;
- Toyota Camry – 67 автомобилей;
- Toyota Land Crusier – 67 транспортных средств.
Из-за границы, в свою очередь, была импортирована 1 тысяча легковых автомобилей возрастом до 3 лет, или 36% от общего количества в сегменте. Большинство из ввезенных авто при этом приходится на электрокары, а топ-5 выглядит так:
- Volkswagen ID.4 – 124 единиц;
- Tesla Model Y – 80 единиц;
- Honda M-NV – 69;
- Tesla Model 3 – 54;
- Nissan Leaf – 21 автомобиль;
Отметим, что эксперты при этом не исключают, что среди растаможенных "почти новых" авто в октябре значительная часть может быть "серым" импортом, то есть когда автомобиль оформляется, как подержанный, но является фактически новым. На это указывает то, что четверть импортированных авто в прошлом месяце – 2022 года выпуска.