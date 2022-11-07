Зазначається, що на внутрішньому ринку купують переважно преміальні автомобілі, а ось із-за кордону везуть електрокари. Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

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"Молоді" вживані авто посилюють конкуренцію з первинним ринком

Як зазначають в Інституті досліджень авторинку, у жовтні 2022 року показник продажів автомобілів віком до 3 років в Україні був на 9,7% нижчим, ніж у вересні. Проте, "молоді" вживані авто все одно наздоганяють показники первинного ринку – для порівняння, українці у жовтні придбали 3 200 автівок "з салону".

Так, вживані авто не старше ніж 3 роки стали популярнішими майже вдвічі. В Інституті дослідження авторинку це пов'язують як із падінням доходів громадян унаслідок повномасштабної війни, так і з дефіцитом нових машин в офіційних дилерів.

До слова, більш ніж половину авто віком до трьох років у жовтні українці придбали на внутрішньому ринку – 64% або 1 800 одиниць. Найпопулярнішими з топ-10 моделей цього сегменту є легковики преміумкласу, а саме:

Volkswagen ID.4 – 86 одиниць;

Toyota Land Cruiser Prado – 79 одиниць;

Toyota RAV-4 – 79 одиниць;

Toyota Camry – 67 автомобілів;

Toyota Land Crusier – 67 транспортних засобів.

З-за кордону, своєю чергою, було імпортовано 1 тисяча легковиків віком до 3 років, або ж 36% від загальної кількості у сегменті. Більшість із ввезених авто при цьому припадає на електрокари, а топ-5 виглядає так:

Volkswagen ID.4 – 124 одиниць;

Tesla Model Y – 80 одиниць;

Honda M-NV – 69;

Tesla Model 3 – 54;

Nissan Leaf – 21 автомобіль;

Зауважимо, що експерти при цьому не виключають, що серед розмитнених "майже нових" авто у жовтні значна частина може бути "сірим" імпортом, тобто коли автівка оформлюється, як вживана, але фактично є новою. На це вказує те, що чверть імпортованих авто минулого місяця – 2022 року випуску.