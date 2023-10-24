Новые условия ведения бизнеса

Даниил Гетманцев, Ярослав Железняк и еще 16 народных депутатов внесли в Верховную Раду законопроект №10166. Документ предусматривает разрешение на ведение определенных видов предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП, передает 24 Канал.

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В частности, речь идет о создании условий для получения незначительного или нерегулярного дохода для физических лиц, осуществляющих предоставление определенных услуг, размер которого не превышает 153 минимальных зарплат в течение года. на этот доход планируется установить налог на уровне 6%.

Важно! С 1 января минимальная зарплата составит 7 100 гривен, а с 1 апреля – 8 000 гривен.

Если доходы будут превышать этот показатель, тогда от суммы превышения нужно будет уплатить налог в размере 18% дохода.

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Как это будет работать

Воспользоваться спецрежимом налогообложения смогут самозанятые лица, отвечающие ряду критериев и ведущие определенные виды деятельности: таксисты, парикмахеры, курьеры и т.д. Они должны будут зарегистрироваться на специальной цифровой платформе.

Физическое лицо должно выбрать один банк и создать в нем счет, данные по которому будет представлять контролирующему органу. Все расчеты нужно будет производить либо через РРО, либо через цифровую платформу.