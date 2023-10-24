Новые условия ведения бизнеса
Даниил Гетманцев, Ярослав Железняк и еще 16 народных депутатов внесли в Верховную Раду законопроект №10166. Документ предусматривает разрешение на ведение определенных видов предпринимательской деятельности без регистрации ФЛП, передает 24 Канал.
К теме Налоги для таксистов, курьеров и других: о каком размере заговорили в Верховной Раде
В частности, речь идет о создании условий для получения незначительного или нерегулярного дохода для физических лиц, осуществляющих предоставление определенных услуг, размер которого не превышает 153 минимальных зарплат в течение года. на этот доход планируется установить налог на уровне 6%.
Если доходы будут превышать этот показатель, тогда от суммы превышения нужно будет уплатить налог в размере 18% дохода.
Как это будет работать
Воспользоваться спецрежимом налогообложения смогут самозанятые лица, отвечающие ряду критериев и ведущие определенные виды деятельности: таксисты, парикмахеры, курьеры и т.д. Они должны будут зарегистрироваться на специальной цифровой платформе.
Физическое лицо должно выбрать один банк и создать в нем счет, данные по которому будет представлять контролирующему органу. Все расчеты нужно будет производить либо через РРО, либо через цифровую платформу.