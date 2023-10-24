Нові умови ведення бізнесу

Данило Гетманцев, Ярослав Железняк та ще 16 народних депутатів внесли до Верховної Ради законопроєкт №10166. Документ передбачає дозвіл на ведення певних видів підприємницької діяльності без реєстрації ФОП, передає 24 Канал.

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Зокрема, йдеться про створення умов для отримання незначного або нерегулярного доходу для фізичних осіб, які здійснюють надання певних послуг розмір якого не перевищує 153 мінімальні зарплати впродовж року. на цей дохід планують встановити податок на рівні 6%.

Важливо! З 1 січня мінімальна зарплата буде становити 7 100 гривень, а з 1 квітня – 8 000 гривень.

Якщо доходи будуть перевищувати цей показник, тоді від суми перевищення потрібно буде заплатити податок у розмірі 18% від доходу.

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Як це працюватиме

Скористатися спецрежимом оподаткування зможуть самозайняті особи, які відповідають низці критеріїв та ведуть певні види діяльності: таксисти, перукарі, кур'єри тощо. Вони повинні будуть зареєструватися на спеціальній цифровій платформі.

Фізична особа повинна обрати один банк та створити в ньому рахунок, дані з якого подаватиме контролюючому органу. Усі розрахунки потрібно буде проводити або через РРО, або через цифрову платформу.