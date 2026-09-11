Хватает ли продуктов в Novus

Несмотря на то, что некоторые сети уже фиксируют дефицит продуктов и вводят лимиты, супермаркеты Novus продолжают работать в обычном режиме. Об этом рассказала руководитель отдела внешних коммуникаций и связей с общественностью сети Кристина Ивченко, пишет Dilo.

В то же время это не означает, что во всех магазинах всегда будет одинаковый ассортимент. Наличие конкретных товаров может зависеть от ситуации в определенном регионе, работы поставщика или возможности доставить продукцию по конкретному маршруту. В таких случаях сеть может:

временно изменять ассортиментную матрицу;

найти другого поставщика;

использовать альтернативный канал доставки.

По словам представительницы Novus, такие решения носят точечный характер и не свидетельствуют об общем сокращении ассортимента или системном дефиците продуктов.

Введут ли лимит на продукты

Отдельный вопрос для покупателей – может ли сеть перейти к продаже определенных товаров в ограниченном количестве из-за перебоев с поставками. На данный момент в Novus такого сценария не планируют.

На данный момент Novus не планирует вводить ограничения на продажу продуктов. Для этого пока нет предпосылок. Мы ежедневно контролируем ситуацию с поставками и при необходимости оперативно адаптируем логистику,

– сказала руководитель отдела внешних коммуникаций.

В Novus также обратили внимание на поведение покупателей после атак на логистическую инфраструктуру.

Что в отдельных регионах люди начали скупать крупы или другие товары, может быть именно реакцией на ожидание дефицита. Но массовые крупные закупки, напротив, могут создавать краткосрочный ажиотаж там, где объективной нехватки товара нет,

– отметила Ивченко.

Как Novus перестроил логистику после атак

Российские удары в то же время заставили сеть пересмотреть привычную логистическую модель. Novus перешел к более распределенной системе, которая позволяет не зависеть от одного маршрута или отдельного складского звена.

Сейчас компания использует сразу несколько инструментов:

альтернативные логистические хабы;

оптимизированные маршруты доставки;

дополнительные складские мощности;

прямые поставки от производителей;

сотрудничество с местными поставщиками.

Такой подход должен помочь сети поддерживать стабильные поставки даже в условиях новых атак и перебоев в работе отдельных объектов. В то же время перестройка логистики имеет и обратную сторону – она обходится компании дороже.

В каких супермаркетах уже введен лимит на продажу товаров

Лимит на продажу определенных товаров ввели в "АТБ". С 28 августа в супермаркетах на некоторых полках появились надписи "Не более 6 штук/килограмм в одном чеке". На сайте магазина также нельзя добавить более 6 товаров из категорий, на которые введены ограничения, в один чек.

Также 7 сентября в магазинах Auchan начало действовать ограничение на покупку ряда продуктов. В сети пояснили: чтобы эффективно распределить спрос, они разделили розничные и оптовые закупки. Поэтому товары в количестве более 6 единиц или 6 килограммов можно приобрести по адресу, предназначенному для оптовых закупок.