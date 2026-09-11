Чи вистачає продуктів у Novus

Попри те, що деякі мережі вже фіксують дефіцит продуктів і запроваджують ліміт, супермаркети Novus продовжують працювати у звичному режимі. Про це розповіла керівниця відділу зовнішніх комунікацій та зв’язків з громадськістю мережі Христина Івченко, пише Dilo.

Водночас це не означає, що в усіх магазинах завжди буде однаковий асортимент. Наявність конкретних товарів може залежати від ситуації у певному регіоні, роботи постачальника або можливості доставити продукцію за конкретним маршрутом. У таких випадках мережа може:

тимчасово змінювати асортиментну матрицю;

знаходити іншого постачальника;

використовувати альтернативний канал доставки.

За словами представниці Novus, такі рішення мають точковий характер і не свідчать про загальне скорочення асортименту чи системний дефіцит продуктів.

Чи запровадять ліміт на продукти

Окреме питання для покупців – чи може мережа перейти до продажу певних товарів у обмеженій кількості через перебої з постачанням. Наразі у Novus такого сценарію не планують.

Станом на зараз Novus не планує запроваджувати обмеження на продаж продуктів. Для цього наразі немає передумов. Ми щодня контролюємо ситуацію з постачанням і за потреби оперативно адаптуємо логістику,

– сказала керівниця відділу зовнішніх комунікацій.

У Novus також звернули увагу на поведінку покупців після атак на логістичну інфраструктуру.

Те, що в окремих регіонах люди почали скуповувати крупи чи інші товари, може бути саме реакцією на очікування дефіциту. Але масові об'ємні закупівлі, навпаки, можуть створювати короткостроковий ажіотаж там, де об’єктивної нестачі товару немає,

– зауважила Івченко.

Як Novus перебудував логістику після атак

Російські удари водночас змусили мережу переглянути звичну логістичну модель. Novus перейшов до більш розподіленої системи, яка дозволяє не залежати від одного маршруту чи окремої складської ланки.

Зараз компанія використовує одразу кілька інструментів:

альтернативні логістичні хаби;

оптимізовані маршрути доставки;

додаткові складські потужності;

прямі поставки від виробників;

співпрацю з локальними постачальниками.

Такий підхід має допомогти мережі підтримувати стабільне постачання навіть за умов нових атак та перебоїв у роботі окремих об'єктів. Водночас перебудова логістики має й інший бік – вона обходиться компанії дорожче.

У яких супермаркетах вже діє ліміт на продаж товарів

Ліміт на продаж певних товарів запровадили в "АТБ". З 28 серпня в супермаркетах на деяких полицях з'явились написи "Не більше 6 штук/кілограм в одному чеку". На сайті магазину також не можна додати більше ніж 6 товарів з категорій, на які запроваджені ліміти в один чек.

Також 7 вересня у магазинах Auchan почало діяти обмеження на придбання низки продуктів. У мережі пояснили – щоб ефективно розподілити попит, вони розділили роздрібні та оптові закупівлі. Тому товари в кількості понад 6 одиниць або 6 кілограмів можна придбати за адресою, призначеною для оптових закупівель.