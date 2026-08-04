Сколько задолжал производитель

Инициатором дела стала группа DNS, которой предприятие задолжало более 600 миллионов рублей, пишет "Коммерсант".

Впоследствии к процессу также присоединились еще 24 кредитора. Среди них такие структуры, как:

"Яндекса";

"Сбер";

Sitronics Group;

"Ozon";

"Северстали"

и китайской TCL.

В итоге общая сумма претензий к компании составила примерно 4,15 миллиарда рублей.

Почему компания обанкротилась

Компания "Квант" была основана в 2016 году в Зеленограде. Она производила телевизоры под брендом Irbis.

Производство велось на заводах в Зеленограде и Воронеже, где ранее работал советский завод электроники "Квант".

Первые серьезные трудности у компании возникли в 2024 году. Тогда китайская TCL прекратила поставлять комплектующие российским производителям из-за нежелания подвергнуться санкциям. Предприятие лишилось заказов на сборку телевизоров TCL и Xiaomi.

Ситуацию усугубило и резкое падение спроса на телевизоры Irbis. Уже весной 2025 года производство всех моделей пришлось полностью остановить.

Это быстро отразилось на финансовых показателях компании:

в 2023 году выручка составила 13,1 миллиарда рублей;

в 2024 году она сократилась до 4,9 миллиарда рублей;

в 2025 году упала почти до 45 миллионов рублей.

По итогам 2025 года компания понесла убытки в размере 387 миллионов рублей.

Проблем добавила также жесткая конкуренция. Компании было сложно продавать телевизоры, которые стоили дороже, чем у иностранных производителей.

Из-за этого продукция "Кванта" занимала всего около 10–15 % российского рынка телевизоров.

Для спасения предприятия рассматривались различные сценарии, в частности, смена владельца и привлечение инвесторов. Однако реализовать этот план не удалось, и производитель окончательно прекратил деятельность.

Напомним, в 2026 году финансовые проблемы российского бизнеса продолжают усугубляться. По итогам первого полугодия количество компаний, признанных банкротами, увеличилось на 10,8%, а число новых дел о неплатежеспособности выросло на 20,9%.