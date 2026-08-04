Скільки заборгував виробник

Ініціатором справи стала група DNS, якій підприємство заборгувало понад 600 мільйонів рублів, пише "Комерсант".

Згодом до процесу також приєдналися ще 24 кредитори. Серед них структури:

"Яндекса";

"Сбера";

Sitronics Group;

Ozon;

"Северсталі"

та китайської TCL.

У підсумку загальна сума претензій до компанії сягнула приблизно 4,15 мільярда рублів.

Чому підприємство збанкрутувало

Компанію "Квант" заснували у 2016 році в Зеленограді. Вона складала телевізори під брендом Irbis.

Виробництво проводили на заводах у Зеленограді та Воронежі, де раніше працював радянський завод електроніки "Квант".

Перші серйозні труднощі у компанії виникли у 2024 році. Тоді китайська TCL припинила постачати комплектуючі російським виробникам через небажання наразитися на санкції. Підприємство втратило замовлення на складання телевізорів TCL та Xiaomi.

Ситуацію погіршило й різке падіння попиту на телевізори Irbis. Уже навесні 2025 року виробництво всіх моделей довелося повністю зупинити.

Це швидко позначилося на фінансових показниках компанії:

у 2023 році виручка становила 13,1 мільярда рублів;

у 2024 році вона скоротилася до 4,9 мільярда рублів;

у 2025 році впала майже до 45 мільйона рублів.

За підсумками 2025 року компанія зазнала збитків у розмірі 387 мільйона рублів.

Проблем додала також жорстка конкуренція. Компанії було складно продавати телевізори, які коштували дорожче, ніж іноземних виробників.

Через це продукція "Кванту" займала всього близько 10 – 15% російського ринку телевізорів.

Для порятунку підприємства розглядалися різні сценарії, зокрема, зміну власника та залучення інвесторів. Однак реалізувати цей план не вдалося, і виробник остаточно припинив діяльність.

Нагадаємо, у 2026 році фінансові проблеми російського бізнесу продовжують поглиблюватися. За підсумками першого півріччя, кількість компаній, визнаних банкрутами, збільшилася на 10,8%, а число нових справ про неплатоспроможність зросло на 20,9%.