Что известно о вакансиях охранников в "Сильпо" и "АТБ"

Рассказываем, где и какие условия труда предлагают.

Читайте также В Кабмине рассказали, сколько работников требует Украина для роста экономики

На одном из украинских порталов поиска работы размещено несколько подобных объявлений от компании "АТБ". Однако далеко не все указывают размер зарплаты.

Например, в вакансии для магазина в Днепре оплата труда не указана. Однако написано, что зарплата всегда вовремя.

Также предлагают официальное трудоустройство. То есть человека будут ждать оплачиваемые отпуска и поддержка при больничном.

В то же время в Житомире предлагают зарплату в размере 20 500 гривен в месяц.

Скриншот вакансии

Среди требований:

заботиться о порядке в торговом зале, чтобы покупатели всегда чувствовали себя комфортно;

быть образцом культуры сервиса: уважение к каждому, вежливость и ответственность;

обеспечивать рабочий ритм магазина, чтобы другие могли сосредоточиться на своей работе.

Подобные вакансии можно найти и на сайте "АТБ". Зарплата там не указана, но отмечают, что могут взять человека без опыта.

Скриншот с сайта "АТБ"

В то же время в "Сильпо" указывают несколько иные зарплаты. Например, на сайте сети есть вакансия, где оплата труда указана "от 28 100 гривен".

Отмечается, что это учитывая налоги. Но точно зарплата зависит от количества отработанных часов.

Скриншот на сайте "Сильпо"

Ищут наблюдательного и ответственного человека. Также среди требований: уметь действовать спокойно в любой ситуации. Также для работодателя важно, чтобы человек любил порядок.

К обязанностям относятся:

следить за безопасностью в магазине;

предупреждать нарушения и конфликты;

работать с видеонаблюдением;

вести соответствующую документацию.

На сайте по поиску работы указаны и более высокие зарплаты. Например, 29 700 гривен.

Скриншот вакансии охранника

В то же время начальнику охраны предлагают оплату в сумме 47 800 гривен в месяц.

Скриншот вакансии на сайте по поиску работы

Здесь рабочие обязанности уже несколько иные:

Организовывать работу охранников. Контролировать безопасность супермаркета. Вести документацию и отчетность. Решать нестандартные ситуации.

В то же время здесь ищут человека с опытом работы в охране – от 2 лет. Еще одна важная деталь – ищут руководителя, который умеет мотивировать команду.

Таким образом, зарплата охранника зависит от должности, количества отработанных часов и его обязанностей. Оплата может составлять от 20 до почти 50 тысяч гривен.

Что еще следует знать о работе

Напомним, что украинцы могут найти что украинцы могут найти сезонную работу. Он 30 тысяч гривен могут заработать курьеры, кладовщики и водители.

В то же время среднемесячная зарплата за I квартале 2026 года составила 28 885 гривен. Однако суммы различаются у женщин и мужчин.

Мужчины получили 33 798 гривен в среднем. А средняя зарплата женщин была на уровне 24 791 гривны.