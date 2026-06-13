Що відомо про вакансії охоронців у "Сільпо" та АТБ

Розповідаємо, де та які умови праці пропонують.

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На одному з українських порталів пошуку роботи розміщено кілька подібних оголошень від компанії АТБ. Проте далеко не всі вказують розмір зарплатні.

Наприклад, у вакансії для магазину у Дніпрі оплата праці не вказано. Проте написано, що зарплата завжди вчасно.

Також пропонують офіційне працевлаштування. Тобто людину чекатимуть оплачувані відпустки та підтримка при лікарняному.

Водночас у Житомирі пропонують зарплату у розмірі 20 500 гривень на місяць.

Скриншот вакансії

Серед вимог:

дбати про порядок у торговому залі, щоб покупці завжди почувалися комфортно;

бути взірцем культури сервісу: повага до кожного, ввічливість і відповідальність;

забезпечувати робочий ритм магазину, щоб інші могли зосередитися на своїй роботі.

Подібні вакансії можна знайти й на сайті АТБ. Зарплата там не вказана, але наголошують, що можуть взяти людину без досвіду.

Скриншот із сайту АТБ

Водночас у "Сільпо" вказують дещо інші зарплати. Наприклад, на сайті мережі є вакансія, де оплата праці вказана "від 28 100 гривень".

Зазначається, що це враховуючи податки. Але точно зарплата залежить від кількості відпрацьованих годин.

Скриншот на сайті "Сільпо"

Шукають спостережливу й відповідальну людину. Також серед вимог: вміти діяти спокійно в будь-якій ситуації. Також для роботодавця важливо, аби особа любила порядок.

До обов'язків належать:

стежити за безпекою в магазині;

попереджати порушення й конфлікти;

працювати з відеоспостереженням;

вести відповідну документацію.

На сайті з пошуку роботи вказані й вищі зарплати. Наприклад, 29 700 гривень.

Скриншот вакансії охоронця

Водночас начальнику охорони пропонують оплату у сумі 47 800 гривень на місяць.

Скриншот вакансії на сайті з пошуку роботи

Тут робочі обов'язки вже дещо інші:

Організовувати роботу охоронників. Контролювати безпеку супермаркету. Вести документацію та звітність. Вирішувати нестандартні ситуації.

Водночас тут шукають людину з досвідом роботи в охороні – від 2 років. Ще одна важлива деталь – шукають керівника, який вміє мотивувати команду.

Таким чином, зарплата охоронця залежить від посади, кількості відпрацьованих годин та його обов'язків. Оплата може становити від 20 до майже 50 тисяч гривень.

Що ще слід знати про роботу

Нагадаємо, що українці можуть знайти сезонну роботу. Він 30 тисяч гривень можуть заробити кур'єри, комірники та водії.

Водночас середньомісячна зарплата за I кварталі 2026 року становила 28 885 гривень. Проте суми різняться в жінок та чоловіків.

Чоловіки отримали 33 798 гривень у середньому. А середня зарплата жінок була на рівні 24 791 гривні.