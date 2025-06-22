Какие самые востребованные профессии в Киеве

Аналитики КСЗ изучили более 5 500 вакансий, поданных работодателями, и сформировали рейтинг самых востребованных специальностей в столице, информирует 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов – почти 300 открытых позиций. Это свидетельствует о стабильном росте высокотехнологичного производства. Средняя зарплата на такой должности – около 27 000 гривен.

Водители автотранспорта – почти 200 вакансий, средняя зарплата – до 22 000 гривен, хотя отдельные работодатели предлагают и до 100 000 гривен, в зависимости от направления и условий работы.

Продавцы-консультанты – более 120 вакансий, что в очередной раз подтверждает стабильный спрос на работников в сфере торговли.

Также в лидерах по количеству вакансий – повара, бухгалтеры, помощники воспитателей, электромонтеры, медсестры, слесари-ремонтники. Кроме того, есть спрос на воспитателей, грузчиков, охранников, инженеров, электросварщиков и подсобных рабочих.

Переобучение взрослых

Для тех, кто хочет освоить новую специальность, служба занятости предлагает ваучеры на обучение по 155 профессиям, в частности в ИТ, логистике и сфере обслуживания. Также доступно бесплатное переобучение в профессионально-технических центрах ГСЗ – по 98 лицензированным направлениям.