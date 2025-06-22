Які найзатребуваніші професії в Києві

Аналітики КСЗ вивчили понад 5 500 вакансій, поданих роботодавцями, і сформували рейтинг найзатребуваніших спеціальностей у столиці, інформує 24 Канал з посиланням на "Укрінформ".

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Монтажник радіоелектронної апаратури та приладів – майже 300 відкритих позицій. Це свідчить про стабільне зростання високотехнологічного виробництва. Середня зарплата на такій посаді – близько 27 000 гривень.

Водії автотранспорту – майже 200 вакансій, середня зарплата – до 22 000 гривень, хоча окремі роботодавці пропонують і до 100 000 гривень, залежно від напрямку та умов роботи.

Продавці-консультанти – понад 120 вакансій, що вкотре підтверджує стабільний попит на працівників у сфері торгівлі.

Також у лідерах за кількістю вакансій – кухарі, бухгалтери, помічники вихователів, електромонтери, медсестри, слюсарі-ремонтники. Крім того, є попит на вихователів, вантажників, охоронців, інженерів, електрозварників та підсобних робітників.

Перенавчання дорослих

Для тих, хто хоче опанувати нову спеціальність, служба зайнятості пропонує ваучери на навчання за 155 професіями, зокрема в ІТ, логістиці та сфері обслуговування. Також доступне безоплатне перенавчання у професійно-технічних центрах ДСЗ – за 98 ліцензованими напрямками.