Как американка смогла найти вазу

Жительница США Джессика Винсент пришла в комиссионный магазин Goodwill на шоппинг. Она обратила внимание на стильную вазу в зелено-красном цвете. Особенно Джессику заинтересовала буква "М" на дне изделия.

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Женщина подумала, что отметка на весе – это знак Мурано – острова возле Венеции. Это место считается родиной итальянской стеклянной посуды.

На вазе не было цены, поэтому Джессика решила уточнить стоимость изделия на кассе. Оказалось, что она составляет всего 3,99 доллара. Американка говорит: изначально ей показалось, что ваза стоит несколько тысяч долларов.

Джессика обратилась к сообществу Facebook, чтобы узнать больше. Там ей посоветовали проконсультироваться с аукционным домом Wright. И не зря. После того как Джессика отправила туда письмо, президент аукционного дома Ричард Райт сразу позвонил ей.

На аукционе вазу продали за 107,1 тысяч долларов частному коллекционеру. Средства распределились так:

83,5 тысячи долларов получила Джессика;

23,6 тысячи долларов – аукционный дом.

Какова история этой вазы

Оказалось, что эта ваза является частью серии Pennellate. Коллекция была разработана итальянцем Карлом Скарпой. Точная дата ее изготовления неизвестна, однако, согласно предположениям, это 40-е годы прошлого столетия.