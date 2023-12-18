Як американка змогла знайти цю вазу

Жителька США Джессіка Вінсент прийшла в комісійний магазин Goodwill на шопінг. Вона звернула увагу на стильну вазу у зелено-червоному кольорі. Особливо Джессіку зацікавила буква "М" на дні виробу.

Читайте також В українській економіці почнуться проблеми без західної допомоги, — МВФ

Жінка подумала, що позначка на вазі це знак Мурано – острова біля Венеції. Це місце вважається батьківщиною італійського скляного посуду.

На вазі не було ціни, тому Джессіка вирішила уточнити вартість виробу на касі. Виявилось, що вона складає усього 3,99 долара. Американка каже: з самого початку їй здалося, що ваза коштує декілька тисяч доларів.

Джессіка звернулась до спільноти Facebook, щоб дізнатися більше. Там їй порадили проконсультуватися з аукціонним домом Wright. І не дарма. Після того як Джессіка відправила туди лист, президент аукціонного дому Річард Райт одразу до неї зателефонував.

На аукціоні вазу продали за 107 100 тисяч доларів приватному колекціонеру. Кошти розподілилися так:

83,5 тисячі доларів отримала Джессіка;

23,6 тисячі доларів – аукціонний дім.

Яка історія цієї вази

Виявилось, що ця ваза є частинкою серії Pennellate. Колекція була розроблена італійцем Карлом Скарпою. Точна дата її виготовлення невідома, однак, відповідно до припущень, це 40-і роки минулого століття.