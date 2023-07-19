Национальный банк провел опрос руководителей украинских компаний. Впервые с начала полномасштабной войны они верят, что дальше дела пойдут вверх.

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Каких перспектив ожидает украинский бизнес

Как показали результаты опроса, бизнес надеется на возобновление энергосистемы, оживление спроса и укрепление гривны. Соответственно объемы производства товаров и услуг со временем должны только расти.

Интересно, что улучшения ожидают предприятия по всем видам деятельности. Также снизились их боязни по поводу девальвации национальной валюты. Бизнесмены ожидают, что в следующие 12 месяцев цена доллара не будет превышать 40 гривен.

Особого роста ожидают предприятия из области строительства, перерабатывающей промышленности и торговли. Кроме того, впервые за 5 кварталов бизнес начал активнее инвестировать в машины, оборудование и инвентарь.

Хорошая новость для наемных работников – бизнесмены ожидают, что оплату труда нужно будет повышать. Почти половина предприятий ожидает такой шаг в ближайший год.