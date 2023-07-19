Національний банк провів опитування керівників українських компаній. Вперше з початку повномасштабної війни вони вірять, що далі справи підуть вгору.
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Яких перспектив очікує український бізнес
Як показали результати опитування, бізнес сподівається на відновлення енергосистеми, пожвавлення попиту та зміцнення гривні. Відповідно, обсяги виробництва товарів та послуг з часом повинні лише зростати.
Цікаво, що на покращення очікують підприємства з усіх видів діяльності. Також знизилися їхні острахи щодо девальвації національної валюти. Бізнесмени очікують, що в наступні 12 місяців ціна долара не буде перевищувати 40 гривень.
На особливе зростання очікують підприємства з галузі будівництва, переробної промисловості та торгівлі. Окрім того, вперше за 5 кварталів бізнес почав активніше інвестувати у машини, обладнання та інвентар.
Гарна новина для найманих працівників – бізнесмени очікують, що оплату праці потрібно буде підвищувати. Майже половина підприємств очікують такого кроку у найближчий рік.