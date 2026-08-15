Какие данные теперь можно передавать через "Дию"
Нововведение призвано упростить воинский учет и обновление данных, что ранее требовало бумажных документов и посещения территориального центра комплектования, сообщили в Минобороны.
Раньше работодателям приходилось подавать информацию для сверки военно-учетных данных в бумажном виде. Отдельно нужно было сообщать об изменениях, касающихся работников. Теперь часть этой работы можно выполнять онлайн, без посещения ТЦК.
В частности, работодатель может передать информацию о:
- прием человека на работу;
- увольнении работника;
- смену фамилии;
- смену места жительства;
- другие изменения, имеющие значение для воинского учета.
Если уведомление подается в электронной форме через портал "Дія", дублировать его на бумаге не требуется.Читайте больше новостей за меньшее время Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
Как работодателю обновить данные работника
Для этого руководителю предприятия или уполномоченному лицу необходимо авторизоваться на портале "Дія", внести соответствующую информацию и подписать уведомление электронной подписью.
После этого данные проходят проверку и передаются в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".
Информация о приеме работника на работу или его увольнении должна обновляться в реестре в течение 72 часов после проверки.
Что это меняет для бизнеса
Для предприятий главное изменение заключается в сокращении бумажной работы. Работодателям больше не нужно дублировать электронные уведомления документами на бумаге. Кроме того, цифровой обмен информацией должен сократить количество ручных операций и снизить риск ошибок при переносе данных.
Для ТЦК это также означает меньшую бюрократическую нагрузку, ведь часть информации будет поступать непосредственно в электронном формате.
Что изменится в правилах бронирования и воинского учета с 1 сентября
Некоторые предприятия в Украине осенью могут лишиться статуса критически важных, потому что их работники больше не будут иметь бронирование от мобилизации.
Теперь компании должны подавать новый пакет документов и соответствовать установленным критериям. Например, средняя зарплата на предприятиях, желающих получить статус критически важных, теперь должна достигать 25 941 гривны.
Далее компании, которые сейчас имеют этот статус, должны до 1 сентября подтвердить соответствие новым требованиям. Или же есть другой путь – повторная подача документов, чтобы статус критически важного предприятия продлили еще на год, если это возможно.