Какие данные теперь можно передавать через "Дию"

Нововведение призвано упростить воинский учет и обновление данных, что ранее требовало бумажных документов и посещения территориального центра комплектования, сообщили в Минобороны.

Раньше работодателям приходилось подавать информацию для сверки военно-учетных данных в бумажном виде. Отдельно нужно было сообщать об изменениях, касающихся работников. Теперь часть этой работы можно выполнять онлайн, без посещения ТЦК.

В частности, работодатель может передать информацию о:

прием человека на работу;

увольнении работника;

смену фамилии;

смену места жительства;

другие изменения, имеющие значение для воинского учета.

Если уведомление подается в электронной форме через портал "Дія", дублировать его на бумаге не требуется.

Как работодателю обновить данные работника

Для этого руководителю предприятия или уполномоченному лицу необходимо авторизоваться на портале "Дія", внести соответствующую информацию и подписать уведомление электронной подписью.

После этого данные проходят проверку и передаются в Единый государственный реестр призывников, военнообязанных и резервистов "Оберег".

Информация о приеме работника на работу или его увольнении должна обновляться в реестре в течение 72 часов после проверки.

Что это меняет для бизнеса

Для предприятий главное изменение заключается в сокращении бумажной работы. Работодателям больше не нужно дублировать электронные уведомления документами на бумаге. Кроме того, цифровой обмен информацией должен сократить количество ручных операций и снизить риск ошибок при переносе данных.

Для ТЦК это также означает меньшую бюрократическую нагрузку, ведь часть информации будет поступать непосредственно в электронном формате.

Что изменится в правилах бронирования и воинского учета с 1 сентября

Некоторые предприятия в Украине осенью могут лишиться статуса критически важных, потому что их работники больше не будут иметь бронирование от мобилизации.

Теперь компании должны подавать новый пакет документов и соответствовать установленным критериям. Например, средняя зарплата на предприятиях, желающих получить статус критически важных, теперь должна достигать 25 941 гривны.

Далее компании, которые сейчас имеют этот статус, должны до 1 сентября подтвердить соответствие новым требованиям. Или же есть другой путь – повторная подача документов, чтобы статус критически важного предприятия продлили еще на год, если это возможно.