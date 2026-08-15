Які дані тепер можна передавати через Дію

Нововведення має спростити військовий облік та оновлення даних, яке раніше вимагало паперових документів і походів у територіальний центр комплектування, повідомили в Міноборони.

Раніше роботодавцям доводилося подавати інформацію для звірки військово-облікових даних у паперовому вигляді. Окремо потрібно було повідомляти про зміни, які стосувалися працівників. Тепер частину цієї роботи можна виконувати онлайн, без відвідування ТЦК.

Зокрема, роботодавець може передати інформацію про:

прийняття людини на роботу;

звільнення працівника;

зміну прізвища;

зміну місця проживання;

інші зміни, які мають значення для військового обліку.

Якщо повідомлення подається в електронній формі через портал Дія, дублювати його на папері не потрібно.

Як роботодавцю оновити дані працівника

Для цього керівнику підприємства або уповноваженій особі необхідно авторизуватися на порталі Дія, внести відповідну інформацію та підписати повідомлення електронним підписом.

Після цього дані проходять перевірку та передаються до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів "Оберіг".

Інформація про прийняття працівника на роботу або його звільнення має оновлюватися в реєстрі протягом 72 годин після перевірки.

Що це змінює для бізнесу

Для підприємств головна зміна полягає у зменшенні паперової роботи. Роботодавцям більше не потрібно дублювати електронні повідомлення документами на папері. Крім того, цифровий обмін інформацією має скоротити кількість ручних операцій і зменшити ризик помилок під час перенесення даних.

Для ТЦК це також означає менше бюрократичного навантаження, адже частина інформації надходитиме безпосередньо в електронному форматі.

Що зміниться у правилах бронювання та військового обліку з 1 вересня

Деякі підприємства в Україні восени можуть втратити статус критичних, через що їхні працівники більше не матимуть бронювання від мобілізації.

Тепер компанії повинні подавати новий пакет документів і відповідати встановленим критеріям. До прикладу, середня зарплата на підприємствах, які хочуть отримати статус критично важливого тепер має сягати 25 941 гривні.

Далі компанії, які зараз мають статус, мають до 1 вересня підтвердити відповідність новим вимогам. Або ж існує інший шлях – подача документів наново, щоб критичність продовжили ще на рік, якщо це можливо.