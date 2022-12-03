Об этом свидетельствуют данные опроса Европейской бизнес ассоциации (EBA), проведенного совместно с юридическими фирмами. В каком состоянии находится украинская транспортная отрасль и как военные действия повлияли на функционирование транспортной инфраструктуры страны – читайте дальше.
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Результаты опроса
Согласно данным опроса, всего 71% транспортных компаний в Украине не останавливали свою деятельность и продолжают работать в условиях полномасштабной войны. Остальные 29% опрошенных предприятий отрасли временно не работали из-за активного вторжения России, однако уже возобновили деятельность или находятся в процессе восстановления.
При этом, 66% компаний заявили, что понесли прямые убытки в результате боевых действий после 24 февраля:
- 55% из них оценивают потери, как значительные,
- 42% – как незначительные,
- еще 3% считают восстановление невозможным.
К слову, восстанавливать поврежденные или разрушенные мощности 44% респондентов планируют уже после завершения войны, а вот 24% хотят сделать это в ближайшее время, вне зависимости от того, когда боевые действия закончатся. Еще 27% уже удалось восстановить утраченное, и только у 5% пока нет таких планов.
Наибольшими проблемами военного положения транспортные компании вместе с тем назвали:
- изменение логистики вследствие блокады портов;
- уменьшение спроса на их услуги;
- перебои с энергоснабжением.
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Как компании видят работу отрасли дальше
79% представителей транспортной отрасли считают необходимым развивать сеть стратегических универсальных транспортных хабов в западных регионах страны. Так, новая инфраструктура может служить резервом мощностей и обеспечить оперативную переориентацию экспортных цепочек.
В то же время, 76% респондентов согласились, что необходимо инвестировать в проекты по развитию транспортной инфраструктуры европейских стран-соседей, в том числе морские терминалы и железнодорожный транспорт, за украинские средства. Это, по их мнению, поможет обеспечить диверсификацию логистики.
К слову, наиболее актуальными инвестиционными проектами представители транспортной отрасли считают следующие:
- развитие автомобильных путепроводов, соединяющих Украину и другие европейские государства;
- строительство внутри страны стратегических универсальных транспортных хабов как резерва мощностей на случай повторной агрессии со стороны России;
- строительство евроколеи в 1 435 миллиметров на территории Украины.
Добавим, что для стабилизации рынка перевозок и логистики, по мнению бизнеса, Кабмин должен, прежде всего, сфокусироваться на укреплении энергетической безопасности, стабильном выполнении зернового соглашения, а также расширении его действия на другие виды грузов. Кроме того, важно сосредоточиться на строительстве и модернизации путей в направлении границ с ЕС.