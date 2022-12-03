Про це свідчать дані опитування Європейської бізнес асоціації (EBA), проведеного спільно з юридичними фірмами. В якому стані перебуває українська транспортна галузь та як воєнні дії вплинули на функціонування транспортної інфраструктури країни – читайте далі.

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Результати опитування

За даними опитування, загалом 71% транспортних компаній в Україні не зупиняли своєї діяльності та продовжують працювати в умовах повномасштабної війни. Решта 29% опитаних підприємств галузі тимчасово не працювали унаслідок активного вторгнення Росії, проте вже відновили діяльність або ж наразі перебувають у процесі відновлення.

При цьому, 66% компаній заявили, що зазнали прямих збитків унаслідок бойових дій після 24 лютого:

55% з них оцінюють втрати, як значні,

42% – як незначні,

ще 3% вважають відновлення неможливим.

До слова, відновлювати пошкоджені або зруйновані потужності 44% респондентів планують вже після завершення війни, а ось 24% хочуть зробити це найближчим часом, незалежно від того, коли бойові дії закінчаться. Ще 27% уже вдалось відновити втрачене, і лише 5% поки не мають таких планів.

Найбільшими проблемами воєнного стану транспортні компанії разом з тим назвали:

зміну логістики унаслідок блокади портів;

зменшення попиту на їхні послуги;

перебої з енергопостачанням.

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Як компанії бачать роботу галузі далі

79% представників транспортної галузі вважають за необхідне розвивати мережу стратегічних універсальних транспортних хабів у західних регіонах країни. Так, нова інфраструктура може слугувати резервом потужностей та забезпечити оперативну переорієнтацію експортних ланцюжків.

Водночас, 76% респондентів погоджуються, що необхідно інвестувати у проєкти з розвитку транспортної інфраструктури європейських країн-сусідів, зокрема морські термінали та залізничний транспорт, українським коштом. Це, на їхню думку, допоможе забезпечити диверсифікацію логістики.

До слова, найбільш актуальними інвестиційними проєктами представники транспортної галузі вважають такі:

розвиток автомобільних шляхопроводів, що з'єднують Україну та інші європейські держави;

будівництво всередині країни стратегічних універсальних транспортних хабів, як резерву потужностей на випадок повторення агресії з боку Росії;

розбудова євроколії у 1435 міліметрів на території України.

Додамо, що для стабілізації ринку перевезень та логістики, на думку бізнесу, Кабмін має передусім сфокусуватися на зміцненні енергетичної безпеки, стабільному виконанні зернової угоди, а також розширенні її дії на інші види вантажів. Крім того, важливо зосередитись на будівництві та модернізації шляхів у напрямку кордонів з ЄС.